Real Madrid «Estamos a muerte con Solari, es nuestro entrenador» Los jugadores apoyan al técnico argentino, que no sabe si continuará en el cargo

Los futbolistas del Real Madrid dieron la cara por Solari dentro y fuera del campo. Butragueño no ratificó en el cargo al entrenador cuando se le cuestionó por su continuidad. Los jugadores, sin embargo, defendieron al argentino a capa y espada.

Benzema, protagonista de la noche, fue claro en su apoyo al técnico actual. Le cuestionamos que se hablaba de Zidane y Mourinho como futuros dueños del banquillo madridista y preguntamos a quien prefería. El delantero fue rotundo: «Quiero a Solari». Franco en sus opiniones, el lyonés contestó sin dubitaciones al preguntarle si estaba de acuerdo con Modric, que manifestó que hubo hombres que no dieron un paso adelante esta temporada: «No estoy de acuerdo», señaló.

Un referente de la cantera, Nacho, fue todavía más explícito: «Estamos a muerte con el entrenador». El central fue sincero en su visión de la situación después de perder todas las opciones a los títulos en dos semanas: «La situación no es la idónea. No estamos acostumbrados a no luchar por los títulos a estas alturas de la temporada. Siempre nos vamos de vacaciones con algún título. Últimamente nos íbamos a casa con la Champions, que es la más difícil. La situación con el míster es complicada, porque no salen las cosas. Pero es el entrenador y estamos a muerte con él. Hay que seguir y dejar este escudo a la altura que se merece».

La cara de Santiago Solari reflejaba la tensión de un partido que se puso muy difícil y que sus hombres supieron sacar del atolladero. Su semblante denotaba ese cansancio, que no escondía su tranquilidad por el respaldo que sintió en el césped por parte de sus pupilos. Le informamos del apoyo que sus hombres le habían expresado al final del encuentro. Y el argentino fue elocuente: «Yo también estoy a muerte con ellos».

El máximo responsable no podía responder a la pregunta sobre su futuro: «Nosotros entrenamos mañana». Era la única contestación posible. Analizó la dura semana que han vivido el cuerpo técnico y la plantilla: «Han sido unos días complicados, porque nos quedamos sin opciones cuando todos luchábamos por seguir en la pelea. Era lógico que sufriéramos al principio del partido, ante un rival en necesidad que lo dio todo. Pero mis jugadores supieron reaccionar con un esfuerzo enorme».

No quiso concretar si el expediente abierto a Isco era una decisión suya o del club: «Las cuestiones disciplinarias son un asunto interno». Se marchó con una sensación positiva: sus muchachos habían dado la cara por él.