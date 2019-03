Zidane vuelve al Real Madrid, sigue la rueda de prensa en directo

Actualizado: 11/03/2019 20:40h

Actualizar

«No es un marrón lidiar con Isco, Marcelo o Bale. No me voy a meter en lo que pasó con uno o con otro. Lo único que quiero hacer es volver con ellos, trabajar y hacer las cosas bien ya, este mismo sábado».

«No voy a entrar en altas y bajas ahora. El futuro lo veremos».

«Entendería que haya aficionados que se sintieran defraudados cuando me fui. Lo importante es hacer las cosas como uno las siente. Yo lo sentí así y nada más. Cuando tomas una decisión así no te miras solo a tí. Aquí hay muchas cosas. Este club impone. Hay que pensar en todo. Lo de entrenar, bien, pero entrenar al Real Madrid es otra cosa. Te lo puedo decir porque lo he vivido. Pero ahora tengo ganas».

«Hice mal muchas cosas. El año pasado ganamos la Champions, pero en la Copa fue difícil. La Liga enseguida la perdimos. Ahí estaba yo al mando. No voy a culpar a nadie. Lopetegui y Solari han hecho lo mejor posible para el equipo. Ha salido como a salido. Ahora hay que mirar hacia adelante».

«Quiero estar con los jugadores. Vi toda la temporada aquí en el estadio. Los jugadores son los primeros que saben que es un año difícil, pero no se puede hacer siempre las cosas bien y ganar. El fútbol es así. A veces hay que aceptar el cambio. Cuando tú estás arriba hay que saber que también hay cosas malas. Eso está pasando ahora. Quiero estar con ellos, trabajar y eso nos va a llevar otra vez a ser competitivos».

«Voy a tener el mismo equipo que cuando me fui».

«He estado todo este tiempo en Madrid, haciendo mis cosas, recargando baterías. Ahora estoy listo para otra vez vivir la experiencia de entrenar al Real Madrid. Me dan esa oportunidad».

«Lo único que necesitaba el equipo era un cambio. Después de haber ganado, no solo conmigo, la plantilla necesitaba un cambio. No hay nada más. Es lo que pensé en mayo. Ahora es otra cosa. Pasaron nueve meses».

«Cuando me marché no tuve dudas. Era la mejor solución para todos, no solo para mí».

«La vuelta de Cristiano no es el tema. Vamos a pensar en los próximos once partidos y luego ya veremos. Cristiano es la historia de este club y eso nadie lo va a cambiar».

«No tuve dudas. Cuando escuchó todo lo que se dice... No he hablado en nueve meses. El presidente me llama y yo no puedo decir no. Él sabe lo que nos pasa a los jugadores y a los entrenadores. Un bajón se puede tener cuando se ha ganado mucho. Desde fuera no me ha gustado lo que he visto, pero me pasó lo mismo el año pasado estando yo en el banquillo. Lo que viene los próximos años es mucho más importante».

«Cuando me llamó el presidente pensé en volver. Y aquí estoy».

«Vamos a cambiar cosas. Tenemos que cambiar cosas para el próximo año. Pero tenemos tiempo para hablar. Hoy no es el tema. Nos faltan once partidos».

«Es una responsabilidad grande. Soy uno más de este club. Jugué con este escudo y esta camiseta, gané muchas cosas, pero soy uno más. No me olvido de las cosas que hicimos mal el año pasado. Sé dónde estoy. Mi ambición y la ilusión que tengo nadie me la va a quitar. Voy a poner todo para que el equipo vaya mejor».

«Me fui porque lo necesitaba. La plantilla necesitaba un cambio después de haber ganado todo. Ahora, tomé la decisión de volver porque me llamó el presidente y como le quiero mucho a él y al club, aquí estoy. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar».

«Vivo en Madrid y tampoco me he ido muy lejos. Estoy contento de trabajar otra vez con esta gran plantilla».

«Sé que es un día especial para todos. Estoy muy feliz, eso es lo más importante. Estoy feliz de volver a casa. Quiero trabajar y poner a este club donde debe estar».

Toma la palabra Zinedine Zidane.

«Queremos empezar ya a trabajar en una nueva etapa ilusionante con uno de nuestros grandes símbolos al frente. Por eso estamos aquí para dar la bienvenida a Zidane. Tu pasión por el Real Madrid te vuelve a unir con este club. Asumes la responsabilidad en un momento de especiao dificultad. Amas este escudo y todo lo que representa. Cuando te ofrecimos hace cinco días la vuelta a casa demostraste tu compromiso».

«Esta temporada no hemos obtenido los resultados que esperábamos y es nuestro deber poner los medios para la reacción. Quiero mostrar mi agradecimiento a Solari».

«Atravesamos por un momento adverso y sabemos lo que duele al madridismo. Es parte de nuestros valores la permanente búsqueda de la excelencia».

«Venimos de una de las etapas más brillantes de nuestra historia. Llevamos más de mil días como campeones de Europa».

Salen ya los protagonistas a la sala de prensa. Toma la palabra Florentino Pérez.

Apenas unos minutos para las 20.00 horas. Recuerda que aquí vas a poder seguir la presentación de Zidane en directo y en streaming como nuevo entrenador del Real Madrid.

El Real Madrid, por cierto, ha ofrecido a Solari seguir perteneciendo al club, aunque de momento no ha trascendido en qué puesto ni si el argentino ha dado el visto bueno a ese ofrecimiento.

El fichaje de Zidane ha solapado otra noticia de alcance en el Real Madrid: la autoentrevista de Sergio Ramos en las redes sociales, en las que el central ha dado respuesta a alguna de las inquietudes e incógnitas del vestuario blanco en los últimos días.

Si Gareth Bale tenía complicada su continuidad en el Real Madrid, con la llegada de Zidane el galés está aún más fuera del equipo. A la misma hora que La Sexta adelantaba el fichaje del francés, Bale subía un vídeo jugando al golf. [Zidane vuelve al Madrid y Bale solo piensa en golf]

Las eliminaciones en Copa y Champions y la distancia casi insalvable con el Barça en la Liga convirtieron el puesto de Solari en insostenible. Desde la debacle del equipo blanco ante el Ajax se daba por hecha la salida del argentino. Aunque el nombre de Zidane aparecía en todas las quinielas, su regreso se veía como una quimera. Antes que él hubo muchos nombres favoritos, especialmente el de Mourinho. Nunca se sabrá si el portugués estuvo cerca o no del regreso, aunque medios como Telemadrid lo dieron por firmado, lo que les ha llevado hoy a pedir disculpas públicas por su error. [Las disculpas de Telemadrid por anunciar el fichaje de Mourinho por el Real Madrid]

Con el refichaje de Zidane son ya 14 los técnicos que han ocupado el banquillo del Real Madrid bajo la presidencia de Florentino Pérez. El galo es el único que llega en una segunda etapa. [Zidane, 14 entrenadores durante el mandato de Florentino]

Zidane va a encontrarse a un Real Madrid distinto del que se marchó. Los nueve meses sin él han provocado una caída en picado en los resultados del equipo, primero con Lopetegui y después con Solari. El técnico francés asume el reto con muchos frentes abiertos, no tanto para lo que resta de esta temporada, sino sobre todo para la confección de la plantilla de la próxima campaña. [Los retos de Zidane]

El regreso de Zidane se ha convertido en realidad después de las intensas gestiones de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Emilio Butragueño dialogaron para que el técnico aceptara el reto. Se trata de un regreso muy ilusionante para el madridismo, porque supone la vuelta de un técnico que fue capaz de ganar 9 de los 13 títulos que disputó. [Zidane, vuelve el encantador de serpientes]

Zidane va a comparecer ante los medios de comunicación a las 20:00 horas en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu junto con Florentino Pérez, una comparecencia que se podrá seguir en directo a través de este directo.

Saludos, muy buenas tardes. A las 18.22 horas, el Real Madrid ha comunicado de forma oficial el fichaje de Zinedine Zidane como nuevo entrenador. El técnico francés regresa al banquillo nueve meses después en sustitución de Santiago Solari. Firma por lo que resta de campaña y tres temporadas más, hasta junio de 2022.