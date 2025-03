Las claves para apretarse el cinturón

El Real Madrid actúa ante la crisis de la pandemia con medidas que otros grandes clubes reproducen, pues los principales perjudicados por el coronavirus son los grandes clubes, que son los que generan muchos ingresos ajenos a la televisión que ahora no pueden obtener. Estas son las claves de la situación.

No hay venta, es un cierre empresarial real

La pandemia ha provocado que el Bernabéu no reciba público, que la partida de socios y abonados haya que devolverla en su porcentaje adecuado y que la venta de productos sea mínima, pues los grandes días se viven en las fechas de partido. Todo se repetirá esta temporada. No hay ingresos y el club está planificado para producirlos al más alto nivel. No puede.

Sesenta millones en traspasos

Achraf ha producido 45 millones. También han sido vendidos Javi Sánchez, De Frutos y Dani Gómez. Ya van casi 60 millones ingresados, cifra que ascenderá con nuevas transferencias, pues hay exceso de jugadores en el primer equipo.

La crisis mundial desaconseja fichar

El Real Madrid considera que mientras que no haya una vacuna no habrá seguridad de funcionamiento normal. Vivimos una crisis mundial y en esta diatriba no piensa fichar, pues los futbolistas pierden su valor en estas condiciones, ya que pocos clubes pueden pagar traspasos, y los precios ya han descendido un veinte por ciento.

El nuevo estadio será una inyección económica

La construcción del Bernabéu marcha a gran velocidad, debido precisamente a la pandemia, y el coliseo estará acabado en junio de 2022. Esa sede podrá organizar conciertos y será un centro comercial de ocio abierto todo el año, con eventos, restaurantes y la terraza superior que culmina la estructura. Podrá producir 145 millones al año, ajenos al fútbol.

Hay que reducir sueldos y costes

La pasada campaña se dejaron de ingresar casi 200 millones y esa realidad se repetirá en la que ahora nace. El Covid-19 impide «abrir la tienda». El club pedirá otra rebaja salarial y se aprieta el cinturón