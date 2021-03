Real Madrid Asensio pierde el atrevimiento Su momento es muy bajo y Zidane debe apretar tuercas para rescatarle del túnel oscuro de ideas que soporta, sin gol. Su futuro es una incógnita

Tomás González-Martín Actualizado: 13/03/2021 09:26h

Zidane observa en él toques de mago que demuestra por momentos, para desaparecer luego durante varios partidos. Marco Asensio está tocado con la varita mágica y su genialidad mental la expresa en el césped en ciertos encuentros y no existe después. Sabemos que la irregularidad es una característica de los futbolistas con talento, pero el Guadiana que vive el mallorquín preocupa a su mayor valedor, Zidane, que ha apostado por este jugador contra viento y marea dándole oportunidades que otros hombres no han disfrutado. El entrenador francés, es cierto, ha esgrimido su debilidad por Asensio. Y anhela con todas sus fuerzas que su decisión obtenga rédito al final, no por él mismo, sino por el Real Madrid. El muchacho