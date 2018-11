Aplausos iniciales a Vinicius y Solari en el Bernabéu

La ilusión generada por Vinicius en el madridismo se hizo realidad en el Bernabéu. Cuando la megafonia anunció el nombre del brasileño como suplente, la afición blanca desató miles de aplausos que dejaron claro que su anhelo era ver jugar por fin el joven talento suramericano en el estadio.

Los socios solo han visto jugaron seis minutos al chico en Chamartín, los que disputó frente al Atlético de Madrid en un final que aprovechó para provocar una cartulina amarilla y un peligroso centro que a la postre no encontró rematador.

Los seguidores madridistas señalaron antes del partido que no comprendían la razón por la que Lopetegui no contó más con Vinicius, cuando el equipo no marcaba goles