Los Ruiz siguen teniendo su duende y se clasifican para la final del Fip Platinum de Sevilla

El FIP Platinum de Sevilla ya tiene a su primera pareja finalista. Álex y Víctor Ruiz han firmado una gesta en la capital andaluza al imponerse hoy a Momo González y Jon Sanz por 7-6, 6-7 y 6-4 en un auténtico maratón de dos horas y media.

El calor sevillano convirtió la pista en un escenario rápido y exigente, en el que los cuatro jugadores ofrecieron un espectáculo vibrante. Tras un primer set resuelto en el 'tie-break', el duelo se igualó todavía más en la segunda manga, también decidida en la muerte súbita a favor de González y Sanz. Las condiciones de pista hacían que resultase muy complicado romper el saque de los rivales por lo que la igualdad era máxima. Todo se decidió en un tercer parcial en el que los Ruiz supieron mantener la calma y aprovechar sus oportunidades para sellar un triunfo especial. Álex Ruiz es malagueño y para él Sevilla tiene algo especial...

El camino hasta la final no ha sido nada sencillo para la dupla española, que ya venía de superar un auténtico partidazo en cuartos de final frente a Martín Di Nenno y Agustín Torre, a quienes derrotaron en el tie-break del tercer set levantando dos bolas de partidos. Con esta victoria, Álex y Víctor demuestran estar en un estado de forma excepcional y confirman que son capaces de competir al máximo nivel ante las mejores parejas del mundo.

Su rival en la final saldrá del duelo que esta tarde enfrenta a Paquito Navarro, ídolo local que juega en casa junto a Lucas Bergamini, frente a una de las parejas revelación del año: Fran Guerrero y Javi Leal. Para Paquito este torneo es de los que más ilusión le hacen del calendario, algo que nos contaba en una entrevista durante el Premier Padel de Madrid. Los andaluces llegan a esta semifinal también especialmente motivados al disputar el torneo en su tierra y tratarán de prolongar su espectacular temporada.

El espectáculo no se limita a la categoría masculina. A partir de las 17:00 horas se disputará la semifinal femenina que enfrentará a la leyenda Alejandra Salazar y la joven promesa Martina Calvo contra Alejandra Alonso y Claudia Jensen. En la final ya esperan Verónica Virseda y Aranza Osoro, que esta mañana firmaron una sólida victoria por 4-6, 6-2 y 6-3 ante Jessica Castelló y Lorena Rufo.

El mejor pádel ha vuelto a Sevilla y sigue teniendo su duende... Las semifinales de la tarde se pueden seguir en directo a través del canal oficial de la Federación Internacional de Pádel en YouTube.