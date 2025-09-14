Suscribete a
Oblique Seville sorprende a Thompson y Lyles y se lleva el oro en los 100

Victoria del jamaicano en 9.77

Oblique Seville sorprende a Thompson y Lyles y se lleva el oro en los 100
Ignacio Romo

Ignacio Romo

Ante la atenta mirada de su compatriota Usain Bolt, el jamaicano Oblique Seville se proclamó nuevo campeón del mundo de los 100 metros, tras un acelerón final para terminar en 9 segundos y 77 centésimas, este domingo en Tokio.Seville adelantó casi sobre la línea a su compatriota Kishane Thompson (9.82, plata), mientras que el defensor del título y vigente campeón olímpico, el estadounidense Noah Lyles, se tuvo que conformar con el bronce (9.89).

(Noticia en desarrollo)

