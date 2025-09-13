Suscribete a
ABC Premium

Desde el tartán

La marcha marca el paso de España

«El inicio de estos Mundiales, con el oro de Pérez, es el mejor de los posibles para las mujeres y hombres naranjas de Pepe Peiró»

María Pérez, descomunal, ya es leyenda: oro en los 35 kilómetros marcha

María Pérez, aupada por los marchadores masculinos españoles
María Pérez, aupada por los marchadores masculinos españoles EFE
Ignacio Romo

Ignacio Romo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La marcha atlética es una especialidad peculiar, diferente al resto del atletismo por sus características reglamentarias, que la diferencian intensamente de otras especialidades. El límite de velocidad que supone la obligatoriedad de tener un pie en contacto con el suelo la sitúa en un grupo ... aparte del resto de las habilidades atléticas, en las que se persigue siempre el rendimiento máximo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app