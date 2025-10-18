Suscribete a
ABC Premium

críquet

Mueren ocho jugadores afganos en un bombardeo del Ejército paquistaní

«Es absolutamente inmoral y bárbaro atacar infraestructuras civiles», afirma Rashid Jan, estrella del críquet

Alcaraz y Sinner, la mejor final con la mayor recompensa: seis millones de dólares

Jugadores afganos homenajean a las víctimas de los bombardeos
Jugadores afganos homenajean a las víctimas de los bombardeos @ACBofficials

EP

La Junta de Críquet de Afganistán (ACB, en inglés) ha informado del fallecimiento de al menos ocho jugadores de críquet en la provincia afgana de Paktika por bombardeos del Ejército de Pakistán, a pesar del alto el fuego en vigor entre ambos países.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app