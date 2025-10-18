Mueren ocho jugadores afganos en un bombardeo del Ejército paquistaní

La Junta de Críquet de Afganistán (ACB, en inglés) ha informado del fallecimiento de al menos ocho jugadores de críquet en la provincia afgana de Paktika por bombardeos del Ejército de Pakistán, a pesar del alto el fuego en vigor entre ambos países.

Además de los fallecidos, otras siete personas han resultado heridas como consecuencia del ataque. Los deportistas se encontraban este viernes de regreso a su ciudad en el distrito de Urgun tras haber disputado un partido amistoso en la capital de la provincia, Sharana.

«La Junta de Críquet de Afganistán expresa su más profundo pesar y dolor por el trágico martirio de los valientes jugadores de críquet del distrito de Urgun en la provincia de Paktika, que fueron blanco esta tarde de un cobarde ataque llevado a cabo por el régimen paquistaní», ha sostenido la Junta en un mensaje emitido a través de la red social X.

Statement of Condolence



The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.



In… pic.twitter.com/YkenImtuVR — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025

«Esto es absolutamente inmoral y bárbaro; atacar infraestructuras civiles no puede justificarse», declaró la estrella afgana del críquet Rashid Jan en un comunicado aparte. «Estas acciones injustas e ilegales representan una grave violación de los derechos humanos y no deben pasar desapercibidas», añadió.

En respuesta al incidente, la Junta de Críquet anunció que Afganistán se retirará de la próxima Serie Tri-Nation T20I, en la que participa Pakistán y que está programada para finales de noviembre.

Hace apenas unas horas, los negociadores de Pakistán y los talibán han confirmado una ampliación de 48 horas del alto el fuego pactado este miércoles con el objetivo de facilitar las conversaciones de paz programadas para este sábado en la capital de Qatar, Doha.

Por el momento, la ACB ha confirmado las identidades de tres de los muertos y ha mostrado sus «más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los mártires».

Los combates de los últimos días estallaron tras una ofensiva de los talibán en la frontera tras denunciar varios bombardeos de Pakistán contra el país, incluido uno en Kabul que habría tenido como objetivo al líder de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y el cabecilla, Nur Wali Mehsud, parece haber escapado con vida.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.