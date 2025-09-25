Muere mientras entrenaba la atleta Shewarge Alene, ganadora de la maratón de Estocolmo, a los 30 años

El atletismo se ha teñido de luto tras conocerse la trágica noticia de la muerte de Shewarge Alene con tan solo 30 años. La deportista etíope se encontraba entrenando cuando se sintió indispuesta y fue trasladada a un hospital, donde no se pudo hacer nada por salvar su vida.

La corredora de larga distancia había conseguido éxitos notables dentro del atletismo, siendo el último su triunfo en la Maratón de Estocolmo. En suelo sueco se impuso hace solo cuatro meses, el pasado 31 de mayo.

Fue la organización de la carrera la que anunció la triste noticia a través de un comunicado. «Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos», escribía la Maratón de Estocolmo en sus redes sociales.

Alene era una deportista con gran experiencia en el maratón y tenía su mejor marca registrada con 2h27:26, realizada en Cape Town (Sudáfrica) en 2023.

A lo largo de su carrera deportiva, había disputado casi un treintena de maratones y se había alzado con el triunfo en más de diez. Acumuló triunfos sobre el asfalto en Ciudad de México, Mérida, Bangkok o Santiago de Chile.

Además, en sus iniciós, también destacó en modalidades como los 10 kilómetros o la media maratón, donde acumuló numerosos triunfos.

Más temas:

Atletismo

Estocolmo