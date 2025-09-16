Conmoción en Italia: muere a los 25 años el esquiador Matteo Franzoso tras estrellarse con una valla en Chile

El mundo del esquí amanece este martes conmocionado por la muerte del esquiador italiano Matteo Franzoso, que falleció en Chile tras sufrir un grave accidente durante un entrenamiento, según comunicó la Federación Italiana de Esquí.

Solo tres días antes del que iba a ser su 26 cumpleaños, Franzoso sufrió una grave caída durante un salto el sábado, cuando rompió dos redes de seguridad a gran velocidad para acabar estrellándose contra una valla.

El italiano fue evacuado por los servicios de urgencias, y tras ser ingresado en un hospital de Santiago de Chile, fue inducido al coma. Sin embargo, los médicos no pudieron salvar la vida del esquiador.

«Es una tragedia para su familia y para nuestro deporte», declaró Flavio Roda, presidente de la federación italiana.

Haciéndose un hueco en la élite

Franzoso compitió por primera vez en la Copa del Mundo en diciembre de 2021. Desde entonces, acumuló hasta 17 participaciones de élite en descenso y supergigante, terminando dos veces entre los 30 primeros clasificados.

El joven italiano se estaba preparando para la nueva temporada con los mejores esquiadores italianos, incluido Dominik Paris, en la zona de esquí de La Parva, cerca de Santiago de Chile.