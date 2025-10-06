El quirófano acecha a Marc Márquez

Mandalika 2025 será recordado por el título mundial de José Antonio Rueda en Moto3, por la primera victoria de Fermín Aldeguer en la categoría Reina y por un podio completamente español con Pedro Acosta y Álex Márquez acompañando al murciano del Gresini. Pero también ... por engrosar la leyenda negra de Marc Márquez, que volvió a sufrir una espeluznante caída que le podría obligar a pasar por el quirófano con el fantasma de una nueva lesión acechando a su brazo derecho, el mismo en el que sufrió cuatro operaciones tras la caída de Jerez 2020 y que le sumió en un oscuro túnel que duró cinco años.

El accidente sucedió en la primera vuelta, al llegar a la curva siete. Marco Bezzecchi entró colado y tocó con su rueda delantera la trasera de Márquez, derribando su Desmosedici. El '93' cruzó la pista deslizándose por el asfalto pero al llegar a la grava dio varias volteretas dañándose el hombro y quedándose de rodillas soportando el dolor y tratando de recuperar el aliento. Alarma en el box de Ducati y carrera de Davide Tardozzi, Team Manager de la fábrica italiana; Gemma Pinto y Julià Márquez, pareja y padre del piloto, hacia el centro médico del circuito.

Tras ser atendido por el doctor Ángel Charte, responsable médico del Mundial, el propio Marc confirmó que tenía rotos los ligamentos del hombro mientras ocultaba el brazo derecho, en cabestrillo, bajo el mono rojo de Ducati. «Bueno, no se puede decir que estoy muy bien, pero, dentro de lo malo, ha salido barato. Parece que hay algo en la clavícula, los ligamentos rotos, pero parece, no sé. Vuelo esta noche para Madrid, para un chequeo perfecto y ver qué hay», explicó, al tiempo que Charte apostaba por una «posible fractura de clavícula», pero aseguró que hasta que no le realicen un TAC en el brazo operado no se sabrá con exactitud el alcance de la lesión y si debe pasar de nuevo por el quirófano.

Mandalika es uno de los peores escenarios para el '93'. No solo no ha ganado nunca sino que un rosario de caídas e incidentes le acompañan cada vez que pisa Malasia. En 2022 sufrió una dura caída en el warm up, golpeándose la cabeza, que le impidió correr el fin de semana, también se fue al asfalto en 2023 en una demostración más de la ingobernabilidad de su Honda y en 2024, ya en Gresini, se le incendió la moto en plena carrera. «Aquí no ganaré ni el sábado ni el domingo y difícilmente esté en el podio», advertía tras caerse dos veces el viernes en la Práctica, que le dejó fuera de la Q2 de forma directa por vez primera este año.

La cara de la moneda era para Fermín Aldeguer, que estrenó su palmarés en la categoría reina (había ganado ocho carreras en Moto2) y se convertía en el segundo piloto más joven de la historia, con 20 años y 183 días, en hacerlo, por detrás de Marc Márquez, quien lo hizo en 2013 en el Gran Premio de Austin con 20 años y 63 días. Además, es el primer novato que gana en MotoGP desde el 2021.

Aldeguer, segundo en parrilla, logró ponerse primero tras las primeras curvas y ganó en solitario, por delante de Acosta y Álex Márquez, que consolida su segundo puesto tras la caída de Pecco Bagnaia. El sábado se le escapó la victoria en la esprint al ser adelantado en el último giro por Marco Bezzecchi.