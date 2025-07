Marc Márquez sigue intratable

La carrera del sábado fue un ensayo casi calcado de lo que iba a pasar el domingo. Un Marc Márquez segundo en parrilla, un problema técnico, un Pedro Acosta que recupera su esplendor, un Pecco Bagnaia que sufre y solo Marco Bezzecchi fue el cambio con respecto a la esprint, pues fue él y no Enea Bastianini quien se coló en el podio final. El resultado, no obstante, no cambió nada: Marc Márquez, campeón en el Gran Premio de República Checa. Quinto doblete consecutivo. Inmaculado, intratable, como si hubiera cogido una máquina del tiempo y hubiera vuelto a 2019.

Sigue sumando enteros el de Ducati, tanto por puntos, ya son 381, tres grandes premios de ventaja con respecto al segundo, su hermano Álex, caída al inicio de la carrera, y por galones, pues volvió a confirmar su superioridad por velocidad, por control, por estrategia.

Segundo tras un Bezzecchi que se impulsó en la salida para superarlos a todos, incluso al 'poleman' Bagnaia, esperó al hueco, al momento, durante las primeras vueltas, olvidado el problema de presión de los neumáticos de la jornada previa. Probó a la cuarta vuelta por aquí, un poco por allá. Y a la quinta, el hachazo, en una curva de izquierdas y cierre de puertas en la siguiente con un cambio de dirección.

A partir de allí, a ritmo de récord, que logró la vuelta rápida del circuito en la decimocuarta vuelta. Y otra más dos giros más tarde. Un caminar inmaculado mientras la pelea por los otros dos cajones del podio se encendía con un gran Acosta que intentó por derecha y por izquierda alcanzar a Bezzecchi. Se quiso unir Bagnaia, que fue subiendo el ritmo después de varios giros desnortado y sin gas, pero le faltaron algunas vueltas para superar al murciano, podio por fin en un domingo de 2025.

«Solo hace falta ver lo que nos costaba al principio de temporada, y ver ahora a todos celebrando. Ha sido difícil para mí también, que era difícil gestionar cuando no salían los resultados. Vamos a continuar después del parón», comentó Acosta.

«Ha sido una gran primera parte de la temporada, y ne las últimas tres carreras hemos dado un paso adelante en la moto, con mejores sensaciones. Ahora llega el parón veraniego, pero quedan diez carreras. Toca relajarse, pero mantener la mentalidad intacta para Austria», dijo Márquez, que ya tiene más de medio título en el bolsillo. Intratable y sin rivales, como en aquella racha especial de antes de su accidente en el brazo.

También se celebra este domingo el regreso de Jorge Martín, séptimo.