Marc Márquez se cae y su hermano Álex gana la carrera y le arrebata el liderato del Mundial

La sorpresa de ver a Marc Marquez deslizándose por la pista de Jerez tras una inesperada caída no puede esconder, tapar ni difuminar el carrerón de su hermano Álex que, partiendo cuarto en parrilla, logró una espectacular victoria, la primer de su carrera ... en la categoría reina, que le permite recuperar el liderato del Mundial. El pundonor y la ambición de Marc le llevó a no tirar la toalla, levantó su moto y siguió corriendo hasta entrar en los puntos y acabar 12º. Una remontada insuficiente para mantener el liderato pero que le deja a un solo punto de su hermano. Fabio Quartararo logró colocar a su Yamaha en el podio al entrar el segundo, seguido por Pecco Bagnaia. Victoria 200 del motociclismo español en el mejor escenario posible, un Jerez espectacular. Y Marc Márquez no quiso perderse el éxito de su hermano. La foto es histórica: los dos únicos hermanos que han conseguido una victoria en un Gran Premio de MotoGP. Viñales fue 4º, Acosta 7º, Rins 13º, Aleix Espargaró 14º, Raúl Fernández 16º y Augusto 17º. Aldeguer y Mir no acabaron la carrera.

Partía Quartararo desde la pole con la intención de sacarse la espina de la caída del sábado, que le privó de puntuar en la esprint cuando se sentía con ánimos para darle incluso la primera victoria del año a Yamaha. Marc Márquez, que había sumado los doce puntos de la quinta esprint consecutiva de la temporada, se perfilaba como el favorito para pelear junto a Bagnaia y su hermano Álex (tercero y cuarto en parrilla, respectivamente) por el triunfo en Jerez. El fuerte calor en el circuito Ángel Nieto, con más de 50 grados en el asfalto, abrían incógnitas sobre el rendimientos de las gomas y ponían a prueba la resistencia de los pilotos. Buena salida de Quartararo y de Pecco Bagnaia, con los hermanos Márquez peleando en la primera curva. Una lucha intestina entre Pecco, Marc y Álex permitió a Quartararo distanciarse ligeramente y liderar la primera vuelta de forma completa. Giggi Dall'Igna se ponía las manos en la cabeza temiendo lo peor tras un toque entre los dos pilotos oficiales de Ducati. Se calmaron los ánimos de forma momentánea tras el primer giro, con Bagnaia en segundo puesto, seguido por Marc y Álex. Lo peor llegó en la tercer vuelta, en una curva de izquierdas, que dio con los huesos de Marc Márquez en el suelo. Se levantó y pudo continuar pero con la carrera ya perdida. La emoción regresaba al Mundial. Se iba distanciando Quartararo. Cinco vueltas liderando, justo cuando Álex adelantó a Bagnaia para birlarle el segundo puesto. Español e italiano sabían que si subían al podio podían darle un buen mordisco a Marc en la clasificación. Poco después se fue al suelo Fermín Aldeguer. Dos Ducati fuera de los puntos. Marc seguía pilotando pero con el carenado de la moto completamente destrozado. Rodaba 20º y su objetivo era recortar los ocho segundos que tenía con Raúl Fernández, 15º. Llegando al meridiano de la carrera (vueltya 11 de 25) llegó el adelantamiento de Álex Márquez a Quartararo. No solo lideraba la carrera sino que recuperaba de forma momentánea el primer puesto del Mundial. Las caídas de Miller y Mir aceleraron el 'ascenso' de Marc Márquez, que a falta de nueve carreras ya era 16º, a un puesto de los puntos. Aleix Espargaró, que corría invitado por Honda, era su próximo objetivo, aunque la caída de Morbidelli (otra Ducati) facilitaba la 15ª plaza del mayor de los Márquez. Duro hueso duro de roer el expiloto de Aprilia, retirado y con la mente puesta en el ciclismo. Aleix iba a lo suyo e impedía que Marc consolidara sus adelantamientos, hasta que a falta de cuatro vueltas logró rebasarle y ponerse 13º. Si su hermano ganaba la carrera estaría a dos puntos por detrás en el Mundial. Al final adelantó a Rins y cedió el liderato por un punto. «Es el mejor regalo de cumpleaños al que podía esperar. La primera victoria es espectacular. No he podido esperar más de esta carrera, al principio ataqué mucho pero luego imprimí mi ritmo y traté de mantener la distancia», explicó un emocionado Álex Márquez. Noticia Relacionada Los vecinos del centro de Jerez critican el ruido y las molestias por el Gran Premio de Motociclismo ABC Andalucía Desde la Asociación Centro Histórico han vuelto a solicitar al Ayuntamiento «medidas efectivas para garantizar el descanso y la seguridad» Manu González no tuvo rival en Moto2 y se llevó el triunfo dominando completamente la carrera, haciendo buena la pole conseguida el sábado, distanciándose del resto y entrando con diferencia en meta. Fue la mejor manera de recuperar el liderato del Mundial tras beneficiarse también de una actuación discreta de Arón Canet, que solo pudo ser octavo. Barry Baltus y Senna Agius completaron el podio. Manu tiene ahora una ventaja de siete puntos de margen respecto al catalán. En Moto3 también sonó el himno español después de la victoria de José Antonio Rueda, que también le sirvió para recuperar el liderato (cuatro puntos por encima de Ángel Piqueras). El sevillano sumó un Grand Chelem (pole, victoria, vuelta rápida y liderando todas las vueltas) en la que fue la cuarta victoria de su carrera. Piqueras, segundo, y Kelso, tercero, también se subieron al cajón.

