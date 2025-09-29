Suscribete a
ABC Premium

MotoGP - Gran Premio de japón

Márquez vuelve a ser quien fue: así logró su reconstrucción tras caer en el infierno

Mundial de motocilismo

El español conquista su noveno título mundial, el séptimo en la categoría reina, a falta de cinco grandes premios

Se corona 2.184 días después, repletos de operaciones, diplopias, caídas y se declara «en paz» consigo mismo

Marc Márquez, el campeón más grande puesto más veces en duda

Marc Márquez celebra el título junto a todo el equipo de Ducati
Marc Márquez celebra el título junto a todo el equipo de Ducati AFP
Sergi Font

Sergi Font

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mil imágenes cruzaron por su cabeza mientras el sabor salado de sus lágrimas se entremezclaba con la adrenalina que aumentaba su frecuencia cardíaca y su presión arterial. Marc Márquez pasaba bajo la bandera a cuadros para conquistar su noveno Mundial, el séptimo en la ... categoría reina. Había pasado mucho tiempo desde la última vez: 2.184 días desde que ganara en Tailandia su último título. Fue la antesala de un infierno que le ha tenido cuatro años de quirófano en quirófano, acumulando caídas y flirteando con la retirada. «Cómo va? No me acuerdo», soltaba tembloroso y emocionado mientras trataba de encajar la pieza, la 77, con su nombre en la renovada Torre de los Campeones. Nadie diría que anteriormente ya había añadido seis (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app