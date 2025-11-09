Bezzecchi se impone a Álex Márquez y a Acosta en Portimao

Segunda victoria de Marco Bezzecchi esta temporada para impedir el doblete de Álex Márquez y la primer triunfo de Pedro Acosta este año. Catalán y murciano completaron el podio, en una carrera que volvió a evidenciar los problemas de Ducati y, sobre todo, ... de Pecco Bagnaia, que solo duró once vueltas sobre el circuito de Portimao. Fermín Aldeguer, cuarto, se quedó a puertas del podio pero supo mantener a raya a Fabio Quartararo. La semana que viene acaba el Mundial en Cheste con todo decidido y Marc Márquez, el flamante campeón, viendo el campeonato desde casa mientras se recupera de su fractura en la clavícula.

El día de la verdad llegaba a Portimao con Bezzecchi en la pole y acompañado en primera línea por Pedro Acosta y Quartararo. «Cada vez tengo más cerca la primera victoria», aseguraba el murciano, que se quedó a las puertas en la carrera al esprint. Esta prueba se la llevó Álex Márquez, que tenía en sus manos la posibilidad de conseguir un pleno, algo que solo dos pilotos han conseguido este año: Marc Márquez y Pecco Bagnaia (cuarto en parrilla). El de Gresini, que salía quinto, estaba a una victoria de unirse al selecto grupo que lo integran los pilotos de Ducati

Buenas salida de Acosta y de Álex Márquez, que se ponían por delante de Quartararo y Bagnaia. Bezzecchi lideraba y Morbidelli se iba al suelo antes de acabar la primera vuelta. Se repetía la pelea de la esprint entre el murciano y el catalán mientras que el italiano se distanciaba ligeramente. Bastianini se tuvo que retirar a boxes tras el incidente con Morbidelli, aunque después se reincorporó a la carrera, y también se marchaba a boxes Joan Mir mientras Bezzecchi marcaba la vuelta rápida.

Con diez vueltas recorridas, el ritmo de Acosta bajó y la carrera pareció estar entre dos pilotos: Bezzechi y Álex Márquez, aunque el de Aprilia parecía tener más ritmo que el de Gresini. Pecco seguía cuarto, Quartararo quinto y Aldeguer sexto, aunque el murciano aprovechó la curva 1 para adelantar al francés. Bagnaia se iba al suelo, una vez más, en la curva 10. Era el undécimo giro y ya ve peligrar la cuarta posición en el Mundial, acosado por Acosta en la tabla general. El resto de la carrera fue transcurriendo sin novedades, solo con la buena actuación de la Honda de Marini, recuperando posiciones, y Quartararo conviviendo con el sufrimiento para mantener la sexta posición. Al final victoria de Bezzecchi, la segunda tras la lograda en Silverstone (también vencó en tres esprint: San Marino, Indonesia y Australia), seguido por Álex Márquez y Pedro Acosta.

El Mundial de Moto2 quedó visto para sentencia, aunque se decidirá la próxima semana en Cheste. Diogo Moreira logró la victoria tras una dura pelea con Viejer, al que adelantó en el tramo final de la prueba, y ya suma 24 puntos de diferencia respecto a Manu González, que acabó sexto. El brasileño partía desde la pole y confirmó el buen final de temporada que está realizando, al contrario que el español, que desde que se corrió en Montmeló en septiembre, se ha ido desfondando y siempre ha quedado por detrás en las seis carreras que se han disputado después, sumando dos ceros (cinco en total). Para ser campeón, Manu González necesita ganar en Valencia y que Moreira no puntúe. No es imposible pero sí improbable y el piloto de Kalex lo tiene todo a favor para ser el primer brasileño que se corone en la categoría intermedia. El podio de la carrera quedó conformado por Moreira, Viejer y David Alonso, que soportó la presión de Arón Canet.