motoGP - Gran Premio de Portugal 2025

Bezzecchi se impone a Álex Márquez y a Acosta en Portimao

mundial de motociclismo - carrera

El piloto de Aprilia impidió el doblete del catalán del Gresini y la primera victoria del murciano de KTM

Diego Moreira dejó prácticamente sentenciado el campeonato de Moto2 con su victoria tras el sexto puesto de Manu González. Para ser campeón, al español solo le vale ganar en Valencia y que el brasileño no puntúe

Álex Márquez frustra a Acosta por 12 milésimas

Bezzecchi, por delante de Álex Márquez y Pedro Acosta
Bezzecchi, por delante de Álex Márquez y Pedro Acosta
Sergi Font

Sergi Font

Segunda victoria de Marco Bezzecchi esta temporada para impedir el doblete de Álex Márquez y la primer triunfo de Pedro Acosta este año. Catalán y murciano completaron el podio, en una carrera que volvió a evidenciar los problemas de Ducati y, sobre todo, ... de Pecco Bagnaia, que solo duró once vueltas sobre el circuito de Portimao. Fermín Aldeguer, cuarto, se quedó a puertas del podio pero supo mantener a raya a Fabio Quartararo. La semana que viene acaba el Mundial en Cheste con todo decidido y Marc Márquez, el flamante campeón, viendo el campeonato desde casa mientras se recupera de su fractura en la clavícula.

