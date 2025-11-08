Álex Márquez frustra a Acosta por 12 milésimas

Álex Márquez se llevó en Portimao la penúltima esprint del año después de superar en una preciosa batalla a Pedro Acosta, que volvió a quedarse a las puertas de su primer triunfo en la categoría reina, esta vez por solo 12 milésimas.

Álex, flamante subcampeón ... mundial detrás de su hermano Marc, ganó el mano a mano entre los españoles tras remontar desde la quinta posición de la parrilla y sumarse al duelo inicial entre Marco Bezzecchi y Acosta. El murciano tomó el liderato en la segunda vuelta, pero apenas resistió un par de vueltas antes de que el de Gresini se le echara encima.

[Resultados del GP de Portugal] Con Bezzecchi fuera de la pelea tras un error en una frenada, Márquez y Acosta jugaron al perro y al gato, con adelantamientos constantes entre uno y otro hasta que el primero encontró la manera de cerrar la puerta al de KTM. Aun así, Acosta no se rindió y esperó a la última vuelta para volver a colocarse a rebufo del 73 para intentar darle un último hachazo. Márquez adivinó la jugada y no lo permitió, cruzando la meta como ganador de una esprint por segunda vez esta temporada. Bezzecchi aguantó en la tercera posición, mientras que Pecco Bagnaia, con problemas desde la salida, solo pudo ser octavo, lo que le aleja aún más del podio final de la temporada. «Ha sido duro, sabemos que nuestra moto sufre con la degradación de neumáticos, pero lo hemos gestionado de la mejor manera posible, y hemos estado incluso más cerca que en Malasia. Lo volveremos a intentar», dijo tras la carrera un Acosta que está terminando la temporada en una forma inmejorable, con cinco podios en las seis últimas carreras. Le falta la guinda.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión