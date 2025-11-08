Suscribete a
MotoGP

Álex Márquez frustra a Acosta por 12 milésimas

El ya subcampeón se lleva la carrera esprint en Portimao tras una preciosa batalla con el murciano

Mundial de MotoGP: así está la clasificación

Álex Márquez, por delante de Pedro Acosta en la esprint de Portimao
J. A. P.

Álex Márquez se llevó en Portimao la penúltima esprint del año después de superar en una preciosa batalla a Pedro Acosta, que volvió a quedarse a las puertas de su primer triunfo en la categoría reina, esta vez por solo 12 milésimas.

Álex, flamante subcampeón ... mundial detrás de su hermano Marc, ganó el mano a mano entre los españoles tras remontar desde la quinta posición de la parrilla y sumarse al duelo inicial entre Marco Bezzecchi y Acosta. El murciano tomó el liderato en la segunda vuelta, pero apenas resistió un par de vueltas antes de que el de Gresini se le echara encima.

