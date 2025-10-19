Suscribete a
MOTOGP - Gran Premio de Australia 2025

Raúl Fernández toca el cielo en Australia: de pensar en la retirada a lo más alto del podio en MotoGP

Mundial de motociclismo

Ya forma parte de la reducida y selecta lista de pilotos españoles (16), que han ganado en la categoría reina

El piloto de Aprilia desvela los problemas que ha sufrido esta temporada: «Hubo un momento en el que ya no era de ganar en MotoGP, sino de ser feliz»

El campeón de Moto3 José Antonio Rueda gana en Australia

Raúl Fernández, exultante en el podio tras ganar en Australia
Raúl Fernández, exultante en el podio tras ganar en Australia EFE
Sergi Font

Sergi Font

El mítico circuito de Phillip Island coronó a Raúl Fernández (Madrid, 2000), que nunca había subido a un cajón en una carrera de Grand Prix en la categoría reina. Hasta que aterrizó en Australia solo podía presumir de un quinto puesto como su ... mejor resultado desde que forma parte de la parrilla de MotoGP. El piloto del Trackhouse (satélite de Aprilia) no ganaba desde Valencia 2021, su última carrera en Moto2. «Creo que es el sueño de todo piloto: ganar en Phillip Island. Es que queda muy grande. Aún tengo que asimilar la palabra ganador de gran premio, porque han sido muchos años fuera de esto, fuera de ser tan competitivo», explicaba aún emocionado. «No me lo creo. Las últimas vueltas se han hecho muy largas, pero tenía muy claro el planteamiento de carrera. No me pensaba que pudiéramos ganar, pensaba que con un poquito de suerte, gestionando todo, podríamos luchar por el podio», reiteraba.

