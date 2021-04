Las últimas pruebas sobre la moto y la presencia de Marc Márquez en la lista de Portimao acercaban el regreso del campeón español a los circuitos de MotoGP tras un largo calvario en forma de lesión. El lunes 12 de abril aparecía marcado en el calendario como clave para establecer una fecha definitiva a su regreso al asfalto, pero finalmente el piloto español no ha podido esperar y este mismo sábado ha dado a conocer que ha recibido el visto bueno de los médicos para volver a competir.

«ESTOY MUY FELIZ! Ayer pasé visita con los doctores y me dieron luz verde para volver a la competición. Han sido 9 meses difíciles, con momentos de incertidumbres y altibajos, y ahora, por fin, podré volver a disfrutar de mi pasión! Nos vemos la próxima semana en Portimao!!», escribió el piloto en sus redes sociales.

«La revisión realizada a Marc Márquez por el equipo médico a los 4 meses de la cirugía por pseudoartrosis infectada de húmero derecho, se ha constatado una evolución clínica muy satisfactoria, con un evidente progreso en el proceso de consolidación ósea. En la situación actual se considera que el paciente puede volver a la competición, asumiendo el riesgo razonable implícito a su actividad deportiva», explicó el equipo en un comunicado oficial.

With his medical team pleased with the bone consolidation process, @marcmarquez93 is cleared to return to competition.



