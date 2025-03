Marc Márquez resucita en su circuito talismán

Marc Márquez está de vuelta. El piloto catalán volvió a ganar tras su maldita lesión que le ha bajado a los infiernos durante un año. Undécima victoria consecutiva en Sachsenring , que abre nuevas expectativas en Honda y en el futuro del piloto. Dominó la carrera desde el primer momento y lo celebró por todo lo alto. Con Alberto Puig emocionado y su ingeniero llorando, Márquez no podía reprimir la alegría. Era más que un triunfo. «Es uno de los momentos más importantes y duros de mi carrera. Sabía que tenía una gran oporunidad aunque no era fácil a nivel mental. Sabía que hoy era el día . Antes del fin de semana me dije que tenía que luchar por el podio. La victoria era una posibilidad pqueña pero si tenía alguna posibilidad lo iba a intentar. Cuando empezaron a caer algunas gotas, empujé a tope y asumí riesgos. Es difícil mantener la concentración porque te van llegando los recuerdos de todo lo que he pasado este año».

Espectacular salida de Marc Márquez, que conforme van sucediéndose las carreras se va encontrando consigo mismo. El catalán solo tardó un giro para colocarse en cabeza y liderar el Gran Premio. No en vano se encontraba en su circuito talismán. El piloto de Honda había ganado diez veces consecutivas en Sachsenring y se le veía cómodo por vez primera esta temporada, en la que se caído en cinco ocasiones. Le metió la moto en la primera curva a Quartararo y el líder del Mundial fue superado con pasmosa facilidad. Los 16 puntos que atesora el campeón son impropios de su categoría y en Alemania demostró que está regresando tras una pesadilla que está durando más de lo esperado. Parece encontrar el camino el de Cervera y también Honda, con muchos problemas durante todo el año.

Momentos de incertidumbre a las ocho vueltas, con Márquez primero y seguido por Miller, Oliveira, Aleix Espargaró, Zarco y Quartararo , lo que permitía entrar en boxes para cambiar de moto pero nadie se atrevía a dar el primer paso. De hecho, Márquez se escapaba. Aplastante superioridad del de Honda, que era el mismo de antes de romperse el húmero. Llevaba la marca del ala dorada once carreras sin subir al podio y Alberto Puig empezaba a sonreír viendo como su pupilo acumulaba vueltas rápidas. Aplaudía, gritaba y animaba desde el muro. Apretaba Oliveira por detrás pero por mucho que exprimía a su KTM no le daba para alcanzar al catalán.

Fabio Quartararo despertó a falta de once vueltas para el final. Quiso quitarle protagonismo a Márquez y reivindicar su liderato en el Mundial. Ya se había alejado de Zarco (el de Pramac Racing peleaba por estar entre los diez primeros) y se decidió a buscar el podio. Primero adelantó a Aleix Espargaró y después de Miller. Ya estaba tercero, posición que le servía para marcar distancias en el Mundial. Se armó de paciencia Oliveira , empezó a recortarle décimas a Márquez. El de Honda debía gestionar el segundo de ventaja que tenía sobre el de KTM. Pasara lo que pasara, lo de Márquez ya era un éxito teniendo en cuenta el calvario del que venía y que su estado físico no es el idóneo. Se avecinaban seis vueltas con el cuchillo entre los dientes de los dos pilotos. Pero se le veía muy cómodo al '93', que no estaba dispuesto a malbaratar la gran carrera que estaba haciendo. 581 días después , Márquez volvió a subir al peldaño mas alto del cajón.

Acosta gana en Moto3 y Gardner en Moto2

Pedro Acosta ganó en Moto3 , por delante de Kaito Toba y Dennis Foggia. Con su cuarta victoria en estas primeras ocho carreras, el español se asienta en el liderato, aventajando en 55 puntos a Sergio García. Una sanción impidió el podio de Jeremy Alcoba, que había entrado tercero pero que perdió una posición por pisar el verde en la última vuelta. En Moto 2, el triunfo fue para Gardner , el tercero consecutivo, que se benefició de la caída de Raúl Fernández para marcar distancias en lo más alto de la clasificación. Segundo fue Canet y tercero Bezzecchi.