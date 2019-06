Moto GP Jorge Lorenzo: «Me inspiro mucho en las películas de Rocky. Siempe debes luchar, sufrir y sudar» El piloto mallorquín concedió una entrevista en la que habló de sus malos resultados y de cómo volver a ganar

S.D Madrid Actualizado: 06/06/2019 12:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jorge Lorenzo no está teniendo una temporada de ensueño en su primer año con Honda en el Mundial de Moto GP. Actualmente está en el puesto número 14, con 19 puntos un bagaje que dista mucho de su compañero de equipo, Marc Márquez, que es además el líder de la parrilla con 115 puntos. Unos 96 puntos separan a los pilotos de Honda.

El piloto mallorquín está viviendo una situación que le resulta familiar, pues en su etapa de Duacati también le costó obtener resultados positivos. En una entrevista que concedió a Tuttosport antes de marcharse a Japón reconoció que no piensa rendirse y que confía en que los resultados acaben llegando.

«Me hace ser positivo el hecho de saber que ya lo hice una vez. Con Ducati sufrí mucho, pero logré ganar. Demostré que podía hacerlo. ¿Por qué no puedo volver a hacerlo? Además, el deporte está lleno de campeones que la gente daba por acabados y que renacieron, cerrando la boca a los críticos», declaró Lorenzo.

Al ser preguntado por si podría tener una crisis que repercuta en su mentalidad de cara a afrontar los circuitos, explicó lo siguiente: «No es fácil, pero no he recurrido a un psicólogo. ¿Cómo logro hacer mi trabajo? Me ayudan mi cerebro y mi experiencia. Pero es muy duro porque este es un trabajo que requiere de mucha disciplina y después de 17 años no es fácil motivarse sin resultados. Ellos son lo que te ponen una sonrisa y el deseo de seguir trabajando».

Además, desveló la fuente de inspiración que tiene para ganar confianza y abandonar los malos resultados que le persiguen ultimamente: «No está en el deporte. Me inspiro mucho en las películas de Rocky. Son un ejemplo perfecto. Si te relajas por el éxito, el nivel baja: siempre debes luchar, sufrir, sudar».

Para finalizar, Lorenzo mencionó que se le ha pasado por la cabeza la retirada, que ha realizado un trabajo de forma excelente y que nunca ha cambiado: «Necesitas luchas contra esas voces que hablan de retirarte. Están ahí, dentro de todos y más aún en aquellos como yo que hace este trabajo desde hace muchos años, pero debes contrarrestarlas. Nunca me he considerado un dios. Digamos que en un deporte muy popular he hecho mi trabajo de manera excelente. Pero ni antes era un dios ni ahora estoy tan abajo. Siempre soy el mismo, pero con diferentes resultados».