Topuria y la pelea más mediática contra Paddy Pimblett: «Sabe dónde está el dinero, tiene que pagar sus fiestas...»

En el año 2022, Ilia Topuria comenzó a forjar una de las rivalidades más fuertes que todavía existen en la UFC. Corría el mes de marzo y el hispanogeorgiano llegaba a Londres para pelear en el peso ligero contra Jai Herbert, después de haber sido 'castigado' por la compañía estadounidense al tener problemas con el recorte de peso dos meses antes. Los aficionados a las MMA se acercaban a su figura, siendo un peleador muy atractivo en su estilo, pero El Matador todavía no tenía una base de fans excesivamente grande.

Todo cambió en aquel evento. El inglés Paddy Pimblett ya había tenido varios intercambios de palabras subidos de tono con Topuria, quien estaba enfurecido por unas declaraciones del atleta de Liverpool, quien se había reído de los georgianos y su conflicto con Rusia. Topuria le prometió que la cosa no quedaría ahí. Y se cruzaron en el hotel londinense donde se hospedaban, comenzando una refriega que se viralizó y que le permitió al hispano-georgiano dar un 'pelotazo' en redes sociales. La cosa quedo ahí. Y los caminos se fueron separando.

Topuria se centró en su división, la del peso pluma, hasta que logró conquistar el título mundial e incluso defenderlo. Sin embargo, con la subida de El Matador al peso ligero, un posible enfrentamiento entre ambos ha vuelto a cobrar sentido. Y es que el hispanogeorgiano peleará por el título del peso ligero de la UFC en junio frente a Charles Oliveira y Pimblett espera a que le den una pelea grande, una de contendiente, en la que una victoria contundente podría acercarle al cinturón.

En ese contexto, Topuria fue preguntado en la rueda de prensa posterior a WOW 19 en Alicante el pasado sábado, y allí aseguró que el inglés es consciente de quién manda ahora mismo en el negocio. «Él sabe dónde está el dinero ahora, tiene que pagar las fiestas que organiza él mismo», respondió. Así, si todas las piezas continúan en una inercia positiva, este pleito, uno de los más grandes que se pueden hacer en la división del ligero, podría terminar cerrándose.

Además, poco tiempo antes, Pimblett aseguró en TNT Sports, junto a Adam Caterall, que Makhachev habría acabado con Topuria. «Si yo fuera Islam, habría peleado con Topuria, le habría ganado, y luego habría peleado con Jack Della cuatro meses después en Abu Dabi. Pero entiendo por qué Islam no peleó con Topuria: ya ha vencido a pesos pluma dos veces, diciendo que no quiere otra pelea de ese calibre. Mucha gente cree que Ilia le gana a Islam, cosa que yo no creo», afirmó.