¿Qué sigue para Joel Álvarez en la UFC después de vencer a Vicente Luque?

Joel Álvarez ha dado un golpe en la mesa en su estreno en la división de las 170 libras (77,1 kilos). El Fenómeno acalló al estadio Farmasi Arena, en Río de Janeiro, después de imponerse de una manera muy dominante al brasileño Vicente ... Luque, un atleta que había llegado a estar clasificado en el número cuatro del mundo y que incluso venció a tres peleadores que lograron ser campeones de la UFC en algún punto temporal de sus carreras.

La categoría lo sabe: Joel Álvarez es un peligro real, un luchador muy incómodo de gran altura (1,91 metros), que maneja muy bien su distancia, cuenta con una gran peligrosidad en su golpeo y además es un experto de las sumisiones en el suelo. En definitiva, una 'fea' pareja de baile para los nombres más importantes del peso wélter, que asoman en el horizonte del atleta asturiano.

Llegados a este momento, toca analizar qué sigue para Joel Álvarez dentro de la UFC. Es necesario aquí precisar que, cuando un peleador de la UFC se muda de división, es habitual que tengan que empezar desde abajo. Sin embargo, Joel Álvarez ha vencido a Luque, un luchador que contaba con 23 pleitos dentro de la promotora, habiendo vencido en 16 de ellos. Es decir, se trata de un triunfo de mucha entidad, por lo que le podría llegar un nombre importante del top 15 en el próximo enfrentamiento.

Con todo este contexto, surge una pregunta muy clara de difícil respuesta: ¿Qué sigue para Joel Álvarez en la UFC? Veamos lo que nos trasladaba recientemente el asturiano en conversación exclusiva con ABC. «No me gustaría una pelea contra Colby Covington, que va a lo que va, al cuerpo a cuerpo (y bloquear los combates)», comienza señalando el de Gijón.

«Peleas muy divertidas dentro del top 15, me gusta la de Carlos Prates, me encanta el estilo que tiene peleando, en cuanto 'strikers' también está Stephen 'Wonderboy' Thompson, que ha sido contendiente, aunque ahora no está en el top. Y luego ya clasificados más arriba, está Ian Garry, aunque está en el número seis del mundo y Leon Edwards, en el número cuatro, por eso no miro mucho para ellos... Quiero ir paso a paso en el wélter, pero si surge un reemplazo y la UFC me lo ofrece en Qatar el 22 de noviembre, donde pelean Ian Garry (número 6) contra Belal Muhammad (número 1), podría aceptarlo«, declaró Joel Álvarez

Lo cierto es que, si no se cierra un reemplazo en corto aviso, es bastante complicado que vuelva a competir este año, pues él mismo indicó que, «si no, apunto a marzo, porque voy a ser padre por segunda vez en diciembre». En este segundo escenario, el del tercer mes de 2026, habría que comprobar qué luchadores están disponibles, pero podrían resultar atractivos nombres como los de Kevin Holland (número 15), Daniel Rodríguez (número 13), Geoff Neal (número 12) o Gilbert Burns (número 11).