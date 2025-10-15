Suscribete a
¿Qué sigue para Joel Álvarez en la UFC después de vencer a Vicente Luque?

El luchador asturiano se impuso con mucha autoridad por decisión unánime al brasileño en Río de Janeiro, un atleta que llegó a ser el número cuatro del mundo en el peso wélter

Joel Álvarez, peleador español de la UFC: «Me he notado muy rápido en el peso wélter; misión cumplida en Río»

Joel Álvarez conecta una rodilla en tijera a Vicente Luque
Joel Álvarez conecta una rodilla en tijera a Vicente Luque UFC
Álvaro Colmenero

Río de Janeiro (Brasil)

Joel Álvarez ha dado un golpe en la mesa en su estreno en la división de las 170 libras (77,1 kilos). El Fenómeno acalló al estadio Farmasi Arena, en Río de Janeiro, después de imponerse de una manera muy dominante al brasileño Vicente ... Luque, un atleta que había llegado a estar clasificado en el número cuatro del mundo y que incluso venció a tres peleadores que lograron ser campeones de la UFC en algún punto temporal de sus carreras.

