Suscribete a
ABC Premium

ENTREVISTA ABC

Joel Álvarez, peleador español de la UFC: «Me he notado muy rápido en el peso wélter; misión cumplida en Río»

El Fenómeno se estrenó en los 77 kilos con una arrolladora victoria ante Vicente Luque y encara un horizonte donde asoman los nombres más grandes de la UFC

Joel Álvarez arrolla a Vicente Luque en Río y se postula como un top del peso wélter de la UFC

Joel Álvarez conecta una mano sobre Vicente Luque
Joel Álvarez conecta una mano sobre Vicente Luque UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Enviado especial a Río de Janeiro (Brasil)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Joel Álvarez demostró durante la madrugada del domingo pasado por qué sus entrenadores le apodaron 'El Fenómeno'. El luchador asturiano se enfrentó a Vicente Luque, un brasileño con 16 victorias dentro de la UFC, en la cartelera estelar de Río de Janeiro y se ... impuso con una autoridad brillante. Dominó en los tres asaltos y los jueces le otorgaron una decisión unánime (triple 30-26). Sin embargo, no estuvo exento de controversia, pues el árbitro debía haber parado antes la pelea a favor del asturiano. Eso provocó que sumara su primer triunfo a las cartulinas, ya que sus 22 victorias anteriores como profesional habían llegado antes de que acabara el tiempo establecido. Sea como fuere, el peleador español se ha convertido en una estrella en ciernes y su horizonte es esperanzador tras su transición de peso ligero (70,3 kilos) al peso wélter (77,1 kilos) de la UFC. Poco después de bajarse del octágono, Joel Álvarez atiende en exclusiva a ABC para analizar esta nueva etapa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app