Las MMA iluminan Madrid con el WOW 17 e Ilia Topuria a la cabeza

Una vez más, y por primera vez en 2025, Madrid será el epicentro para los aficionados de las artes marciales mixtas (MMA). La promotora encargada de traer el espectáculo a la capital española será WOWFC, la cual inició su nueva temporada en Bilbao por todo lo alto. Además, Ilia Topuria forma parte del accionariado de la compañía, siendo su cara visible. Por ello, el excampeón del peso pluma estará presente para apoyar el talento a nivel nacional.

Evento tras evento, WOW ha ido consagrándose cada vez más, aumentando el número de asistentes en cada velada. Esto no es de extrañar, pues a la mejora de la producción se suma el incremento en el nivel de los combates. Esta decimoséptima velada será encabezada por una de las mayores promesas con las que cuenta nuestro país, el invicto Miguel Ángel Lozano 'Colombo' (7-0). En un principio, este se iba a medir con otro gran nombre del panorama, Ignacio Capella. Por desgracia, el mallorquín se cayó de la pelea, apareciendo un nuevo rival, el ruso Umakhan Ibragimov (8-1).

Este combate acapara casi todas las miradas, ya que ambos poseen una capacidad finalizadora muy atractiva para el espectador. Colombo cuenta con siete victorias, de las cuales ha acabado seis antes del límite. Caso parecido ocurre con Ibragimov, el cual no ha tenido que acudir a los jueces en ninguno de sus ocho triunfos. Pero si con anterioridad hemos dicho que este pleito acapara casi todas las miradas, pese a lo interesante que resulta, es porque hay otro que no se queda atrás. Hecher Sosa (11-1), quien ostenta el cartel de ser el español más cercano a la UFC, vuelve a la jaula de WOW para batirse ante el brasileño Thiago «Carrasco» Enrique (10-4).

Estos últimos duelos del canario siempre tienen un valor añadido, ya que nunca se sabe cuál podría ser el último antes de llegar a la compañía de Dana White. A pesar de los grandes nombres de los combates estelar y coestelar, la antepenúltima pelea de la noche no se queda atrás. Pocas veces se puede presumir de tener a dos campeonas mundiales frente a frente, y WOW lo ha logrado. La última reina del mundial de IMMAF, Isabel Calvo (0-0), hará su debut profesional ante Hanna Palmqvist (1-0), la campeona de 2023.Otros nombres a tener en cuenta son los de Theo Bashford (6-0), compañero de Hecher Sosa y que viene invicto, y Gustavo Gabriel (16-2), miembro del Chute Boxe, el gimnasio de Charles Oliveira.

Aunque los últimos compases del WOW 17 coincidirán con el inicio del UFC México, los aficionados que no puedan acudir de manera presencial a Madrid no se tendrán que mover mucho para disfrutar de ambas veladas. Al igual que en los últimos eventos de la compañía española, esta nueva edición será retransmitida a nivel internacional por 'UFC Fight Pass' y en España en el canal Vamos, de Movistar Plus+, todo a partir de las 18.30 horas.

Combates WOW 17

Cartelera principal - Main Card Miguel Ángel «Colombo» vs. Umakhan Ibragimov (Profesional | peso ligero)

Hecher Sosa vs. Thiago «Carrasco» Enrique (Profesional | peso gallo)

Isabel «The Iron» Calvo vs. Hanna Palmqvist (Profesional | peso paja)

Theo Bashford vs. Nikolay Grozdevm (Profesional | peso pluma)

Gustavo Gabriel vs. Andrés «Doble A» Leal (Profesional | peso gallo)

Preliminares - Prelims Enrique «Crazy Boy» Expósito vs. Patrick «The Leech» Lehane (Profesional | peso ligero)

Liam Arjona vs. Giordano ( Profesional | peso gallo)

Alberto «Pokemon» Dominguez vs. Deivid Santana (Amateur | peso ligero)

Primeras preliminares - Early prelims Diego Esteche «El Bendecido» vs. Cristian «Break» Joita (Amateur | peso gallo)

José Berrajet vs. Alejandro Sabino Amado (Amateur | peso mosca)

Sergio Santaella vs. Juan Antonio «El Ogro» Amaya (Amateur | peso ligero)