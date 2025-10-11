Suscribete a
Vídeo de la declaración
Joel Álvarez y Vicente Luque, frente a frente por última vez antes de pelear en en el UFC Río

El asturiano y el brasileño cruzaron miradas en el Farmasi Arena ante el rugido de la afición carioca, un ambiente hostil para El Fenómeno

Joel Álvarez, ante su cita más importante en la UFC: «Soy fan de Luque, es un cazador como yo»

Vicente Luque y Joel Álvarez, frente a frente en el Farmasi Arena
Álvaro Colmenero

Enviado especial a Río de Janeiro (Brasil)

El luchador español Joel Álvarez se vio por última vez las caras con Vicente Luque en el Farmasi Arena antes de que se cierre la puerta del octágono. El pesaje ceremonial, también conocido como 'face to face', tuvo lugar bajo la atenta mirada del ' ... matchmaker' Mick Maynard, mientras rugía la afición carioca, que apretó en contra de los peleadores visitantes. Con El Fenómeno no fue menos, y gritaron el ya famoso 'Uh Vai Morrer' (¡Vas a morir!), con el que tratan de intimidar a los atletas foráneos.

