Joel Álvarez y Vicente Luque, frente a frente por última vez antes de pelear en en el UFC Río

El luchador español Joel Álvarez se vio por última vez las caras con Vicente Luque en el Farmasi Arena antes de que se cierre la puerta del octágono. El pesaje ceremonial, también conocido como 'face to face', tuvo lugar bajo la atenta mirada del ' ... matchmaker' Mick Maynard, mientras rugía la afición carioca, que apretó en contra de los peleadores visitantes. Con El Fenómeno no fue menos, y gritaron el ya famoso 'Uh Vai Morrer' (¡Vas a morir!), con el que tratan de intimidar a los atletas foráneos.

No le importó demasiado a Joel Álvarez, que trasladó a ABC que estaba «encantado con el ambiente de Río de Janeiro». Más que asustarle, lo está utilizando como combustible y motivación y asegura que ha llegado hasta Brasil para llevarse la victoria en un combate que estima será «espectacular». Ahora, es el momento de rehidratar, coger fuerzas mediante alimentación basada en hidratos de carbono y descansar. La suerte ya está echada, el recinto preparado y los aficionados españoles a las artes marciales mixtas deseando que llegue la madrugada de este domingo.

El Farmasi Arena, ubicado en la Villa Olímpica de Río de Janeiro, será también el recinto encargado de acoger el UFC Fight Night en el que Joel Álvarez peleará ante Vicente Luque en la cartelera estelar, siendo el antepenúltimo combate en el orden desde el inicio de la velada. Se trata de una oportunidad de oro para el asturiano quien, pese a estrenarse en el wélter, podría entrar por la puerta grande en la división si logra finalizar a Vicente Luque, un peleador muy veterano, con 23 peleas dentro de la UFC, habiendo ganado 16 de ellas. Además, llegó a estar clasificado en el número 4 del mundo, por lo que un gran triunfo aupará la carrera de Joel.

Así, el luchador gijonés llega muy motivado al pleito, que aceptó con solo tres semanas de antelación gracias a su subida de división. El Fenómeno ha reconocido que es «fan de Vicente Luque» y que ha «crecido viendo sus combates», pero que no ha viajado hasta Brasil para «perder», que llega con una mentalidad muy positiva y con ganas de realizar una carrera meteórica en el peso wélter.