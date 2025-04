El entrenador de Topuria, sobre la pelea contra Makhachev: «Querrá llevarlo al suelo»

Suenan tambores de guerra para Ilia Topuria desde hace ya varios días. El hispano-georgiano fue llamado a filas por parte de la UFC para advertirle de que se fuera preparando para disputar el combate estelar en la International Fight Week el próximo 28 de junio. Será, concretamente, en el UFC 317, donde tenga que estrenar el apodo de La Leyenda, y lo hará directamente por el cinturón del peso ligero de la compañía, como adelantó ABC MMA, que está en manos de Islam Makhachev.

Es por ello que todos los caminos llevan a Roma, o lo que es lo mismo, al campeón de las 155 libras, el daguestaní Makhachev. Solo un giro de guion inesperado, que le hiciera subir de división al peso wélter, podría evitar este pleito, teniendo que ser el brasileño Charles Oliveira quien compartiera octágono en Las Vegas con el hispano-georgiano. Sea como fuere, el futuro es brillante para las artes marciales mixtas (MMA) españolas.

Ante este contexto, el entrenador de 'striking' (golpeo) de Ilia Topuria, Javi Climent, concede una entrevista exclusiva a este periódico, en la que analiza el posible enfrentamiento ante Makhachev. «Sería una pelea dura, en la que tendríamos que trabajar ciertas cosas, Islam es luchador más grande, que tendrá más peso que Ilia, tenemos que jugar mucho con nuestra movilidad, con ese ritmo que tiene Ilia, ya ha demostrado en las MMA que se pueden tener un buen ritmo de boxeo, no solo con las piernas sino ritmo de golpeo. En las cortas distancias, no sueles ver a atletas de la UFC combinar más de dos manos, y si lo hacen es de manera alocada, él lo hace con una estética y técnica perfecta. Además tiene esa pegada que todos conocéis«, apunta el técnico alicantino.

«Creo que se va a sentir muy cómodo, sería una gran pelea con Islam, pero no sé de qué manera la plantearía él, si querría pararse arriba o buscar tirarlo desde el principio. Cuando note las manos de Ilia y vea que no lo puede coger, creo que querrá llevarlo al suelo. Pero Ilia tiene una lucha increíble y va a ser muy difícil que eso pase, además cuenta con un gran jiujitsu brasileño, aunque todavía no lo ha visto tanto la gente. Puede ser una pelea muy atractiva de ver. Ambos son dos grandes luchadores. Ojalá se dé«, analiza Javi Climent en ABC MMA.

[Este artículo es un avance de la entrevista con Javi Climent que se publicará este viernes 2 de mayo]