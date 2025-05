La 'bestia' del peso wélter que advierte a Makhachev: «Yo seré su peor pesadilla»

El peso wélter (170 libras o 77, 1 kilos) de la UFC está en uno de sus mejores momentos. De todas las divisiones de la compañía es una de las más atractivas en cuanto a su top 15 se refiere. Nombres de la talla de Jack Della Maddalena, el campeón actual, y excampeones como Belal Muhammad, Kamaru Usman o Leon Edwards componen esta lista. También aparecen leyendas como Stephen Thompson, Vicente Luque o Gilbert Burns.

Además, hay sangre nueva que aporta un gran valor añadido. Tal es el caso del invicto Shavkat Rakhmonov, Ian Garry o Sean Brady, el cual viene de dominar al ex monarca Leon Edwards. Mismo caso que Joaquin Buckley, que se impuso a otro excampeón, Colby Covington. Por si esto no fuera poco, ha llegado otro integrante a la fiesta. El rey absoluto del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos), Islam Makhachev, ha decidido buscar su segundo cinturón. Este ha dejado su título vacante para enfrentar al campeón actual, Jack Della Maddalena. Este choque, aun sin fecha, ya ha sido confirmado por Dana White.

No cabe duda de que Islam Makhacheves grande. Es uno de los peleadores que más peso corta en su categoría. Sin embargo, ascender siempre es un riesgo. En el peso wélter hay 15 libras (6, 8 kilos) de diferencia respecto al ligero. Por esto, uno de los atletas más grandes en cuanto a tamaño de la categoría se muestra seguro acerca de una victoria ante un posible combate contra el ruso. Joaquin Buckley, clasificado el número siete de la división no es un 170 libras normal. Este viene de competir en el peso medio (185 libras u 83, 9 kilos), por lo que es uno de los luchadores más grandes y corpulentos.

«Yo seré la peor pesadilla de Makhachev, no Della Maddalena», espetaba Buckley en Parry Punch. «Lo que le hice a Colby y lo que voy a hacer a Kamaru... Incluso Khabib probablemente le dirá que avanzar no es una buena idea», añadía. Y es que el estadounidense ya tiene experiencia en lidiar con campeones. En su último combate dominó a base de pura potencia a Colby Covington, quien no hace mucho sostuvo el cinturón de la división. Ahora, Buckley acumula seis victorias consecutivas en esta nueva categoría de peso, postulándose como uno de los principales prospectos.