La NFL toma la plaza de Oriente y ya calienta motores para su desembarco en Madrid

Anuncio del partido de NFL que se disputará en noviembre en el Santiago Bernabéu

La emoción del fútbol americano aterriza este domingo en la capital de la mano del NFL Experience Madrid, un evento gratuito organizado para celebrar el inicio de la temporada 2025 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Con la icónica plaza de Oriente como escenario, la cita promete una jornada inolvidable para los aficionados españoles que podrán disfrutar de la experiencia de la NFL desde dentro. Desde las 15 y hasta las 23 horas, la programación incluirá actividades interactivas, experiencias inmersivas, la posibilidad de hacerse fotos con el Trofeo Vince Lombardi, símbolo emblemático del campeonato, y la retransmisión en pantalla gigante de uno de los partidos de la kickoff que dará el pistoletazo de salida a la NFL.

Con este show, la capital calienta motores de cara a la próxima celebración del partido de la temporada regular de fútbol americano que se disputará por primera vez en España, el próximo 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, para enfrentar a los Miami Dolphins y los Washington Commanders. De esta forma, Madrid se convertirá en la séptima ciudad fuera de los Estados Unidos en acoger un partido de la NFL tras Londres, Múnich, Frankfurt, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto.

Cabe recordar, además, que la Comunidad de Madrid va a patrocinar el partido con hasta 1,5 millones de euros. Un mecenazgo que en el Gobierno regional están seguros de que los retornos económicos por este partido van a ser muy superiores: los calculan en unos 66 millones de euros. Se espera que hasta un 70 por ciento de quienes vengan a presenciar el encuentro al Santiago Bernabéu sean norteamericanos.

Unos visitantes, los estadounidenses, que son ya los más numerosos de los que vienen del extranjero. Su gasto supuso el ingreso de 2.646 millones de euros. De hecho, son los de consumo más alto, con más de 2.430 euros por persona de media.