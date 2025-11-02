Kipruto se lleva al esprint el final más reñido de la historia del maratón de Nueva York con Kipchoge decimoséptimo

Después de más de 42 kilómetros corriendo, más de dos horas en las piernas, un endiablado esprint. Así se decidió el vencedor del maratón de Nueva York 2025, en el que se impuso por la mínima el keniano Benson Kipruto, tras resistir un ... emocionante ataque final de su compatriota Alexander Mutiso; con otro keniano, Albert Korir, ganador en Nueva York 2021, en tercera posición. En la categoría femenina también triunfo para Kenia en los pies de Hellen Obri.

Fue el final más ajustado de la historia de este maratón, con un Kipruto que cruzó la meta en dos horas, ocho minutos y nueve segundos, y sumó así el título neoyorquino a sus anteriores victorias en grandes maratones como Boston, Chicago y Tokio. Mutiso, ganador del maratón de Londres de 2024, llegó a la meta a tan solo 0,16 segundos de su compatriota tras un duelo apasionante en el último kilómetro.

🤯PERO QUÉ FINAL DE LA MARATÓN DE NUEVA YORK.



Mutiso estuvo a punto de firmar una recuperación increíble en los últimos metros para ganar la maratón de Nueva York a Kipruto y se quedó a escasos centímetros de la victoria. pic.twitter.com/nLJpq8lzEz — Teledeporte (@teledeporte) November 2, 2025

Kipruto parecía tener la ventaja suficiente para liderar por varios metros cuando la línea de meta se vislumbraba en Central Park. Pero Mutiso aceleró el ritmo en un sprint final y cruzó la meta a escasos milímetros de Kipruto. «El final fue durísimo, pero me animaba a mí mismo, diciéndome: '¡Vamos, tú puedes ganar, vamos!'», declaró Kipruto tras su victoria.

El legendario keniano Eliud Kipchoge, en la que se espera sea su última participación en un maratón importante, finalizó 17º con un tiempo de 2:14:36. Con 41 años, terminó la carrera entre lágrimas y se observa así que será su última participación en una carrera de élite de estas características. Pero, con 41 años, quiere otra salida a sus ganas de atletismo.

Kipchoge, a la llegada a la meta del que puede haber sido su último maratón de élite AFP

«Noviembre, Nueva York... Es algo que llevaba mucho tiempo en mi cabeza. Es el momento antes de emprender mi nueva aventura de correr por otro propósito», comentó en el que fue su primer último maratón en la Gran Manzana.

Obiri marca un nuevo récord del circuito

En la carrera femenina, la keniana Hellen Obiri protagonizó un impresionante sprint final para alzarse con la victoria, y estableció un nuevo récord del circuito.

Ganadora en Nueva York 2023, la keniana se despegó de su compatriota Sharon Lokedi a falta de poco menos de un kilómetro para la meta, y cruzó la línea en 2:19:51.

El tiempo de Obiri pulverizó el récord del circuito de 2:22:31, de hace 22 años, establecido por la también keniana Margaret Okayo en 2003.

Hellen Obiri cruza la meta del maratón de Nueva York AFP

Lokedi, ganadora en Nueva York en 2022, finalizó segunda con un tiempo de 2:20:07, mientras que la ganadora del año pasado, Sheila Chepkirui, fue tercera con 2:20:24.

Las tres primeras clasificadas bajaron del antiguo récord del circuito de Okayo. «¡Increíble! Fue una muy buena carrera para mí», declaró Obiri. «Había un grupo muy fuerte y me dije: 'Voy a dar lo mejor de mí'. Pensé que debía tener paciencia. Sabía que Sharon estaba allí y que ya había ganado el Maratón de Nueva York. Me pregunté: '¿Podré ser la primera en ganar aquí?'», añadió.

La estrella neerlandesa Sifan Hassan, vigente campeona olímpica de maratón, fue sexta con un tiempo de 2:24:43.