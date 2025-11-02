Suscribete a
Atletismo

Kipruto se lleva al esprint el final más reñido de la historia del maratón de Nueva York con Kipchoge decimoséptimo

El keniano venció en el final más ajustado de la historia a su compatriota Mutiso, mientras que en mujeres ganó la también keniana Hellen Obiri

La odisea impensable de un atleta ciego y sordo: «Debes reeducar el cerebro; no te sirve nada de lo que has vivido antes»

Kipruto y Mutiso, en la meta
Kipruto y Mutiso, en la meta AFP

L. M. / Agencias

Después de más de 42 kilómetros corriendo, más de dos horas en las piernas, un endiablado esprint. Así se decidió el vencedor del maratón de Nueva York 2025, en el que se impuso por la mínima el keniano Benson Kipruto, tras resistir un ... emocionante ataque final de su compatriota Alexander Mutiso; con otro keniano, Albert Korir, ganador en Nueva York 2021, en tercera posición. En la categoría femenina también triunfo para Kenia en los pies de Hellen Obri.

