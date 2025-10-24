Suscribete a
ABC Premium

La odisea impensable de un atleta sordo y ciego: «Debes reeducar el cerebro; no te sirve nada de lo vivido»

Mario Raúl Martínez Castaño, que perdió la vista y la audición, correrá de Burjassot a Madrid por los que no pueden ver: «Debes reeducar el cerebro; no te sirve nada de lo vivido»

Orlando Ortega: «Ha sido muy doloroso intentar volver y no conseguirlo»

Mario Raúl Martínez Castaño, en una pista de atletismo
Mario Raúl Martínez Castaño, en una pista de atletismo Carlos Candez
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Salió del médico con una sentencia «demoledora»: «Te vas a quedar ciego y sordo, y hoy por hoy no hay cura». En 2016, a Mario Raúl Martínez Castaño (Burjassot, 48 años) le diagnosticaron el síndrome de Usher, que padecen unas cuatro mil personas en España. ... Le costó más de un año escapar del túnel que construyeron a su alrededor aquellas palabras. De forma pausada pero constante, se fue despidiendo de la visión, de la audición, pero abrazó otros 'sentidos' como la ilusión, el coraje, el no darse por vencido a través del deporte.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app