Marín, Nadal, Neymar, Federer... la lista de ausencias en Tokio es importante

La lista de ausencias para estos Juegos Olímpicos es muy notable, lo que no significa que vaya a ser un evento de menor nivel o que los que no participan eclipsan a las estrellas. Pero el miedo al coronoravirus, un estado de forma insuficiente para tomar parte en los Juegos o las lesiones que siempre se cruzan en el peor momento han dejado sin viajar a Tokio a deportistas muy reconocidos a nivel mundial.

De hecho, España tiene dos ausencias de primer orden, que de haber estado eran claras candidatas al pelear por el oro. Es el caso de Carolina Marín , quien sufrió una grave lesión de rodilla en plena preparación para los Juegos que ha dejado a una de las grandes estrellas del bádminton sin opciones. O de Rafa Nadal , que tras caer en semifinales de Roland Garros, renunció a la temporada de hierba y también a preparar los Juegos Olímpicos.

Llama la atención que en la competición de fútbol hubiera una estrella mundial dispuesta a todo para ir a Tokio y pelear por el oro. Es el caso de Neymar , que fue plata en Londres y oro en Río, y que quería aumentar su cosecha en Japón, pero ha recibido el veto del PSG, que quiere que el brasileño descanse tras haber participado en la Copa América y se centre en la temporada que está a punto de comenzar.

En el caso del atletismo, hay dos ausencias que llaman la atención. Por un lado Mo Farah . El campeón en Londres 2012 y Río 2016 no podrá pelear por un tercer oro consecutivo en Tokio porque no fue capaz de hacer la mínima exigida. Farah, de 38 años, que también ganó el oro olímpico en los 5.000 metros en 2012 y 2016, debía correr en 27’28, pero se quedó a 22 segundos de esa mínima. Por otro lado la polémica velocista Sha'Carri Richardson , que no estará en los Juegos tras dar positivo por cannabis.

También por sanción faltará Sun Yang , uno de los reyes de la piscina con seis medallas, tres de ellas de oro. El nadador chino rompió un frasco con una muestra propia para analizar, y sus empeños por librarse de la sanción han sido en vano. No estará en Tokio.

LeBron James , uno de los más grandes de la NBA, decidió parar este verano para recuperar su futuro, mientras que la pandemia y el aplazamiento acabaron con las esperanzas de sumar otros Juegos a la gimnasta Alyna Mustafina . Y para terminar, tampoco estará Caster Semenya por culpa de la norma de la World Athletics respecto a las tasas de testosterona que aparecen en el cuerpo de la atleta sudafricana.