Un Dream Team con asterisco

Hace años que Pau Gasol se coronó como primer europeo en ser elegido novato del año. El mejor de los mejores entre los recién llegados a la NBA . A su estela, Dirk Nowitzki se consagró años después como el primer no americano en ... ser elegido MVP de la temporada, honor que Giannis Antetokounmpo -flamante ganador y mejor jugador de las finales este año con los Bucks- ha ostentado en dos de las tres últimas campañas. La última ha estado dominada, al menos en lo individual, por Nikola Jokic, el pívot serbio que maneja los tiempos y lo mismo te suma 30 puntos que te coge 20 rebotes o te regala 15 asistencias. Un mago de la estadística y el juego, como Luka Doncic. Son nombres, todos ellos, que dejan claro el ascenso del baloncesto extranjero en la NBA . Como ellos hay muchos más. Jugadores que se han ido haciendo un hueco en la mejor liga del mundo, donde ya no son actores secundarios. El proceso es un reflejo también de lo que ha ido ocurriendo en el torneo olímpico, donde Estados Unidos ha ido cediendo terreno poco a poco con las potencias mundiales hasta llegar a las puertas de Tokio donde, incluso siendo favoritos, a nadie le sorprendería ya que el oro no fuera a parar a su cuello.

Debuta mañana el 'Dream Team' -nombre que se acuñó para aquel conjunto que compitió en Barcelona y que puede terminar por perder este verano- y lo hace ante Francia, uno de esos equipos a los que les sobra el talento para plantar cara a los americanos. Un duelo que colocará en su sitio al equipo de Popovich, cuya preparación ha estado plagada de altibajos . Primero, con las derrotas ante Nigeria y Australia y después con las bajas que han obligado a reestructurar el equipo. Se fueron Kevin Love y Bradley Beal y entraron dos jugadores de media fila en sus equipos: Keldon Johnson y JaVale McGee. Menos talento para el técnico de los Spurs, que ya se había visto privado del de las grandes estrellas. LeBron, Curry, Davis, Harden… todos dijeron no a estos Juegos del coronavirus. Todos prefirieron descansar, dejando el peso del equipo en un Kevin Durant que busca en Tokio su tercer oro. «Siento que nos va a ir bien cuando empecemos a jugar partidos de verdad, así que fue algo bueno recibir pronto un puñetazo en la boca para recordarnos que esto no va a ser un paseo», señaló la estrella de los Nets. Para conseguirlo tendrá al lado a grandes jugadores como Lillard, Tatum, Adebayo o LaVine. Todos ellos 'All Star', a los que se sumarán Booker, Holiday y Middleton después de haber disputado las finales de la liga. Por nombres, quizá, la mejor plantilla del torneo olímpico, pero no solo se trata de eso . Lo demostró España ya en el pasado Mundial, a donde llegó con muchas bajas y de donde salió victoriosa tras una labor colectiva para el recuerdo. «El baloncesto FIBA es diferente y se tienen que adaptar. Es diferente físicamente y lleva su tiempo, pero se adaptarán», reconoce Ricky Rubio, MVP de esa Copa del Mundo 2019. En Tokio, las individualidades no le bastarán al 'Dream Team', pues enfrente tendrá rivales plenos de talento y mucho más ordenados . Empezando por esa Francia a la que se medirá mañana y continuando con la propia España o la Eslovenia de Doncic. También Argentina, en el último gran torneo de Scola, quiere brillar como lo hizo en 2004, cuando se proclamó campeona olímpica, arrebatando a los americanos el oro por primera y única vez desde la llegada de los jugadores NBA. En total, Estados Unidos ha ganado seis de siete ediciones de los Juegos desde 1992 aunque algunas, como en Londres 2012, pasando muchos apuros en la final. Ese año, ante España, sudaron como nunca, reconocido el esfuerzo en el abrazo, uno por uno, que le dieron los rivales a un Pau Gasol desolado en el banquillo. Tokio puede ser el fin de una era y las señales que llegan así lo anticipan, pero la calidad sigue siendo tan grande y las alternativas de Popovich son tantas que hasta jugando a medio gas podrían alargar el dominio al menos hasta París 2024. Cuádruple amenaza olímpica En un torneo olímpico con notables ausencias -no estarán Serbia, Lituania o Grecia-, Estados Unidos tendrá rivales complicados por el título. Empezando por España, una de las favoritas por su condición de campeona del mundo, y siguiendo con la Eslovenia de Doncic, actual campeona de Europa. Además. Australia, que ya superó a los americanos durante la preparación, y Francia aparecen como aspirantes al podio. Junto a ellas, Nigeria quiere ser la sorpresa, con un equipo lleno de jugadores NBA que ha demostrado su calidad en los amistosos previos en los que se dio el lujo, incluso, de ganar a Estados Unidos en Las Vegas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión