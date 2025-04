Jon Rahm aún confía en la victoria del Masters de Augusta

El jugador vasco es la única esperanza española en liza en el Masters de Augusta, después de que no hayan pasado el corte Sergio García (+4), José María Olazábal (+7) y el amateur Josele Ballester (+10). Con una jornada en la que el viento ... vespertino fue protagonista, Rahm fue el único que ganó al campo con 71 golpes, pero no por ello estuvo satisfecho con su participación.

«Todavía quedan dos días, pero si sigo jugando así no gano ni para Dios… pero tengo la confianza de que puedo. Sí, estoy cerca de que ese día salga y tendré que hacer pocas mañana», declaró al término de los 18 hoyos. El solitario 'birdie' del hoyo 7 le dio el guarismo rojo y si bien no acumuló ningún error en el día, a base de pares le resultó difícil mostrarse competitivo. Pero el de Barrica no tira la toalla, ni mucho menos. «Aquí ha habido muchas remontadas», afirmó refiriéndose al fin de semana, «así que hay que tener un buen día mañana y hacer unos buenos 27 hoyos. Ojalá me dé una opción de cara a los últimos nueve. Diez golpes en dos días, en un 'major', se pueden remontar». Desde luego que a Rahm le hemos visto auténticas hazañas en este campo y ya el hecho de seguir vivo supone el noveno corte pasado en sus nueve comparecencias.

El protagonista del día, con la mejor tarjeta de la jornada, fue Rory McIlroy (-6). Si en la primera ronda sorprendió la manera de perder cuatro golpes en tres hoyos, ayer no quiso ni pensar en llegar al final del recorrido con todo el trabajo por hacer. Sin un solo 'bogey' en su tarjeta, sí que acumuló cuatro 'birdies' y hasta un 'eagle' en el 13, quedando a solo dos golpes del líder Justin Rose (-8). Este aguantó una ronda de muchos altibajos y aprovechó la renta obtenida en la primera vuelta para continuar comandando la tabla. El jugador del LIV, Bryson DeChambeau, fue otro protagonista de la jornada con una vuelta de -4 para -6 en el total y segundo en solitario, lo que le permitirá salir el sábado en el partido estelar con Rose.

El vigente campeón, Scottie Scheffler, realizó una vuelta algo desigual, con grandes actuaciones en momentos concretos, pero también con tropiezos que pagó caros como los de los hoyos 16 y 18. Al final, 71 golpes en el total para -5 en el acumulado y dispuesto a luchar por subir puestos desde la quinta plaza.

Sergio García había llegado a Augusta con las expectativas muy altas, pero la jornada del viernes fue aciaga con seis 'bogeys' por solo dos 'birdies'. Al final el +4 no tuvo opción en ningún momento de pasar el corte y el castellonense se mostró bastante contrariado ante los medios de comunicación. «Creo que mi juego ha sido bastante mejor que el resultado... Bueno, un poquito de todo. La verdad es que un día duro en el que me ha costado pegar algunos golpes con confianza. En un campo como este que te exige tanto, si vas haciendo 'bogeys', cuando pegas buenos golpes, te tortura mucho mentalmente… es muy duro», declaró resignado en este su grande número 100 que presagiaba algo para recordar.

José María Olazábal (+7) se enredó en demasía en la segunda vuelta, coincidiendo cuando el campo se puso más complicado, merced a un viento racheado que desviaba el vuelo de la bola y aceleraba los endiablados 'greens'. Con -2 en los nueve primeros hoyos, un doble 'bogey' al 15 y 'bogey' en los dos últimos le hicieron firmar un 74 que ponía punto y final a su presencia este año en su campo fetiche.

El debutante Josele Ballester sacó de Augusta una enseñanza muy valiosa para su futuro inminente como profesional. Si bien a principio de semana coqueteaba con la idea de jugar el fin de semana y, por qué no, erigirse como el mejor jugador amateur a semejanza de su mentor Sergio García, el también castellonense no logró ganarle al campo ninguno de los días. Dos 'birdies' de la primera ronda fueron las únicas cifras rojas que consiguió anotar en su tarjeta, además de disfrutar pisándole alguna salida a sus brillantes compañeros de partido, nada menos que Scottie Scheffler y Justin Thomas.