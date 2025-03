Vilda: «No gastamos ni un segundo en pensar en quién nos tocará en octavos»

España ha cogido las maletas y se ha instalado en Wellington, donde juega este lunes el último partido de la fase de grupos contra Japón. Deja Palmerston con muy buenas sensaciones, formado ya el grupo, conformadas las líneas y apuntalada la fórmula que quiere Jorge Vilda que se vea a partir de ahora, que comienza lo difícil. Para terminar la fase de grupos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Japón, el rival de mayor entidad hasta el momento y que supondrá la verdadera piedra de toque de cómo está el grupo y qué puede conseguir.

«Es un equipo que se asocia muy bien, interpreta muy bien los partidos, tiene una gran capacidad táctica y jugadoras de calidad. Puede comprometerte la presión y la posesión del balón. Esperamos que ellos tengan sus momentos y nosotros los nuestros. La diferencia estará quién tenga la mayor pegada en los últimos tercios del campo», analizaba Jorge Vilda, que sabe que la posesión abrumadora que hubo ante Costa Rica y Zambia no se producirá con tanta facilidad ante Japón. «Mañana los espacios aparecerán en otros sitios. Se deciden los partidos en porterías y último tercio. Y acciones a balón parado, que Japón sé que las entrena muy bien, sin jugadoras altas, tienen mucho repertorio».

«Es muy difícil que fallen un pase, manejan los movimientos, interpretan muy bien el juego; son jugadoras autómatas que tienen muy claro el plan y toman buenas decisiones en función de lo que se encuentren en el campo», abundó en el análisis.

Pero también, o sobre todo, sabe de lo que es capaz del grupo español, ya sin nervios, ya con dos victorias de potencia aunque conscientes de que no tenían los rivales el nivel que tiene Japón. «Ayer fue la sesión número 30 y el equipo se va formando y conjuntando. Las jugadoras cogen automatismos y se ve reflejado en la defensa. Tuvimos una prueba dura en transiciones con Zambia y mañana otra prueba distinta, no más fácil ni con menos esfuerzo». Así que es claro en qué partido quiere de las suyas: «Ganar bien, que todas terminen bien, que sea la España reconocible».

De ahí que no piense más allá del encuentro de mañana (9.30 horas). «Tener claro que España siempre va a ganar los partidos, no piensa en el resultado. No hemos gastado ni un segundo de pensamiento en quién nos puede tocar. No nos vamos a desgastar en eso. Este partido tiene que servirnos para crecer como equipo, pero no es decisivo».

Tampoco lo eran para este partido de verdad, los precedentes entre ambos conjuntos en las categorías inferiores, pero hay jugadoras que perdieron la final del Mundial sub 20 de 2018 y Vilda subraya que puede haber aire de revancha. «Me consta de la competitividad de las jugadoras que estuvieron en ese Mundial. Las finales siempre te dejan huella y eso es difícil de olvidar. las oportunidades que te da el fútbol de enfrentarte otra vez se aprovechan. Las jugadoras que estuvieron tendrán un plus para querer ganar a Japón».

Ganó España en el Mundial sub 20 de 2022 y también en un amistoso absoluto en la Cartuja: «Sabemos que tenemos que tener una mejor versión que la de aquel partido».

Para el seleccionador japonés, Futoshi Ikeda, España tiene «una técnica y un juego muy inteligente». De ahí que su táctica sea centrarse en la defensa: «Esperemos quitarles el balón. Será un combate de uno a uno». Una de sus estrellas, Moeka Minami, alabó a Aitana Bonmatí, a quien conoce de aquellos encuentros previos: «Entraremos al partido con un respeto muy grande. España va a ir al ataque, por eso queremos quitarles el balón. A Aitana la conozco bien de los Mundiales que hemos disputado juntas en categorías inferiores. Es una jugadora excepcional».