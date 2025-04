«Pasa la pelota, aquí nadie es Messi»: el último lío de Joao Félix en su cuesta abajo

Joao Félix (25 años) tampoco consigue levantar el vuelo en el Milan, equipo al que llegaba cedido a principios de febrero por el Chelsea. El conjunto inglés cerraba su fichaje en verano de 2024 pagando al Atlético de Madrid 50 millones de euros, ... pero el portugués no rendía en Stamford Bridge lo esperado y acababa siendo mandado a préstamo al equipo italiano, en el que está dejando muchas más sombras que dudas.

Desde su aterrizaje en el Milan, Joao, que en el año 2019 se convertía en el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid (127 millones de euros), ha participado en once encuentros entre todas las competiciones, aunque en ninguno de ellos disputó todos los minutos. Después de su esperanzador debut con un gol en la victoria ante la Roma en la Copa, el atacante no ha vuelto a ver portería. Sus estadísticas en el apartado de asistencias continúan a cero y parece muy difícil que el club italiano haga efectiva la opción de compra que se reservó en el contrato de cesión que firmó con el Chelsea.

Noticia Relacionada El 'desaparecido' Joao Félix se reivindica con un golazo A. L. Menéndez El delantero del Chelsea jugó todo el partido y abrió el marcador en el empate de los lusos ante Croacia (1-1)

En el encuentro de la última jornada de la Serie A, en el que el Milan salió derrotado ante el Nápoles (2-1), las cámaras captaron que Joao Félix tampoco parece haberse ganado al vestuario de su equipo. Al regresar al campo tras el descanso, en el túnel de vestuarios, las cámaras mostraron unas imágenes de Kyle Walker reprochándole su actitud en el partido. «Pasa el balón, que aquí nadie es Messi», reclamó el inglés al atacante luso, que no pudo cumplir las indicaciones de su compañero porque solo estuvo en la hierba durante los primeros diez minutos del segundo acto.

"SOLO PASA LA PELOTA. NO SOMOS MESSI. NINGUNO SOMOS MESSI" 😳



Kyle Waker y el reproche a Joao Félix del que todo el mundo está hablando #SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/qi1ckryXSU — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 1, 2025

Aunque Joao Félix llegaba a Milán con la intención de recuperar su mejor versión, su rendimiento ha estado alejado de las expectativas creadas. El luso, que fue una petición expresa del técnico, su compatriota Sergio Conceição, tampoco evitaba la eliminación en la Champions frente al PSV. El exinternacional Antonio Cassano, el que fuera jugador del Real Madrid, resumió tras un partido de la Serie A la opinión generada en Italia en torno al jugador luso. «Me encanta João Félix. Pero miro lo que pasa en el campo: sale del Benfica, que lo vende por más de 100 millones. En el Atlético de Madrid no encuentra la química adecuada. Se va al Barcelona, hace un par de buenos meses, pero luego lo dejan ir y no lo rescatan. Luego va al Chelsea y, al poco tiempo, también lo dejan marchar. Llega al Milan, empieza con algo, pero luego nada. El talento que tiene me vuelve loco, pero al mismo tiempo lleva seis o siete años en los que debería estar jugando al más alto nivel, y, sin embargo, no lo hace».

Aunque se había especulado con que el Milan podría intentar acometer el fichaje de Joao a final de temporada, el futuro de Joao Félix parece cada vez más lejos de Italia, aunque el Chelsea tampoco parece que volverá al vestuario del Chelsea. El súper agente Jorge Mendes, el representante del delantero, ya se está moviendo y la liga turca aparece en el horizonte como su próximo destino.

Después de pasar por el Benfica en el campeonato luso; el Atlético y el Barça (donde jugó cedido) en España; el Chelsea en Inglaterra; y el Milan en Italia, el Galatasaray parece mostrar su interés por un futbolista que nunca terminó de cuajar con Simeone, del que acabó distanciándose, al igual que de gran parte de la afición colchonera. En el conjunto rojiblanco permaneció tres temporadas y media, en las jugó 131 encuentros oficiales (34 goles y 18 asistencias). Joao Félix no cuaja y no termina de encontrar su paraíso.