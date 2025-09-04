España pone la primera piedra del camino hacia el Mundial con un paseo a la búlgara

Restan más de diez meses para que el fútbol corone a un nuevo campeón del mundo el próximo verano, pero la selección española pone en Sofía la primera piedra para pelear por su segunda estrella. En el estreno de la fase de clasificación, se ... pasea ante una floja Bulgaria para comenzar con buen pie con sus primeros tres puntos, una alegría que se suma a la provocada por los regresos de Rodri y Carvajal. De la mano de un sublime Zubimendi, España sentencia el partido antes del descanso gracias a los goles de Oyarzabal, Cucurella y Merino. El resto del partido, empleado en la gestión de esfuerzos y para el debut de Jesús Rodríguez.

Reza uno de los mantras del fútbol que para alcanzar el éxito son imprescindibles un portero y un delantero determinantes. España lleva tiempo sin presumir de un '9' puro de élite, pero su ausencia no se nota lo más mínimo. Uno de los encargados de esconder esa carencia es Oyarzabal, reconvertido en la selección en un delantero centro que se mueve en el área como nadie. Y si tiene como socio a su excompañero en la Real Zubimendi, el éxito está asegurado. El mediocentro del Arsenal filtra un pase genial para que el de Éibar, con un control y una definición exquisitos, adelante a España a los cinco minutos.

La superioridad de los de De la Fuente es total. Zubimendi y Pedri, con el apoyo de Merino, manejan los tiempos del partido a su antojo y buscan como armas principales el desborde de Lamine y el la posición adelantada de Oyarzabal. Un repleto Estadio Nacional Vasil Levski pone todo de su parte para empujar a los suyos celebrando cada acción mínimamente meritoria como si de un gol se tratase. Un feudo que roza el éxtasis cuando Kirilov consigue deshacerse de Pedro Porro en dirección a la portería, aunque se convierte en lamento cuando el disparo del búlgaro sale rebotado y se topa con el palo.

Recuperada del susto, la selección vuelve traspasar todo el juego a la mitad del campo defendida por Bulgaria. A la media hora de encuentro, vuelve a aparecer Zubimendi para cambiar por completo la jugada con un pase interior hacia Merino. Este concluye en un centro rechazado por la zaga local, un balón que recibe Cucurella, con tiempo y espacio para controlar, acomodarse y cuajar un gran disparo ante el que nada puede hacer Vutsov. No solo es capaz de hacer daño en ataque estático España, como demuestra la pizarra de la selección antes del descanso. Lamine convierte un saque de esquina en un centro medido y Merino, que se hace con su hueco en un área pequeña plagada de camisetas blancas, sentencia el partido con esa cabeza que tan grato recuerdo le trae a la parroquia española.

Del mismo modo que se desentiende la grada sofiota del marcador durante el descanso, mutado en una auténtica fiesta, la selección ignora su triplete ventaja y regresa al terreno de juego con intención de ampliar su renta, con la única modificación de Cubarsí por el amonestado Le Normand. La gran actuación de la medular no es correspondida por Lamine y Nico Williams, ambos lejos de la finura que acostumbran. El azulgrana desborda a menudo a su defensor, pero no termina de tener clarividencia cuando aparece la ayuda. Con todo, la amenaza búlgara es nula y la tranquilidad se torna en celebración con el regreso de Rodri y Carvajal. Sobrepasados dos tercios de encuentro, los dos pesos pesados vuelven a vestirse de rojo tras superar sus graves lesiones.

A partir de entonces, la intención ofensiva de la selección disminuye y comienza el tramo de gestión de esfuerzos, habida cuenta que apenas comienza el mes de septiembre y resta toda la temporada por delante. Todo lo contrario que el combinado búlgaro, que ronda la posibilidad del gol, aunque sin mucho acierto ni en la definición ni al descifrar la línea defensiva española. Disfruta Jesús Rodríguez de sus primeros minutos con la absoluta, un efectivo más a la causa de la campeona de Europa, que se pasea sin apuros ni desgaste es Sofía para comenzar con buen pie su camino hacia la Copa del Mundo.