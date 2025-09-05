Una primera parte de campeonato, una segunda de pretemporada: «Hay que hacer autocrítica»

Comenzaba la selección española su fase de clasificación para el Mundial contra el rival más débil del grupo y así lo plasmó en la primera mitad. Una inmensa superioridad que se tradujo en una renta de tres goles antes del descanso. Sin embargo, la sensación de dominio era tal que tras el entretiempo España se dedicó a administrar su renta, se contagió de una floja Bulgaria y el marcador se mantuvo inmóvil en los segundos 45 minutos.

Una circunstancia que no gustó a Luis de la Fuente, si bien se mostró totalmente comprensivo con sus futbolistas. «Hemos hecho un muy buen primer tiempo, con intensidad, llegadas, ocasiones. Y en el segundo nos ha faltado algo similar, un poco de finura, de frescura. Me hubiera gustado tener más continuidad. Pero son situaciones que se dan a estas alturas de temporada», sostuvo el seleccionador, que trató de cambiar el guion del encuentro con los cambios, sobre todo Rodri, Carvajal y Jesús Rodríguez, aunque no obtuvo el resultado esperado. «Queríamos reactivar el partido porque veíamos que se estaba parando. El encuentro ha ido por otro lado, pero lo más importante ha sido esa reaparición y el debut».

Un regreso, el de Rodri, que se produjo minutos más tarde de la exhibición de Zubimendi en el primer tiempo. Dos pivotes de talla mundial que compiten por un puesto en la selección. Una situación de la que se congratuló De la Fuente, para quien es «una grandísima noticia» el hecho de que España cuente «en muchas posiciones con los mejores del mundo». Con todo, el técnico riojano se mostró confiado en que tanto el encuentro del domingo en suelo otomano frente a Turquía, un combinado de mayor entidad que Bulgaria, como el rendimiento de los suyos serán bien diferentes. «Seguro que el domingo será otro tipo de partido, con otra exigencia, y nuestra respuesta también va a ser diferente», sentenció.

En la misma línea que el seleccionador se manifestó Oyarzabal, autor del tanto que abrió el marcador a los cinco minutos de partido. Para el delantero de la Real Sociedad, cada vez más asentado como el '9' de la selección, no fue «un partido nada malo, aunque tampoco bueno». «En la segunda parte podríamos haberlo hecho mejor, pero estamos muy contentos. Ellos se replegaron mucho más en la segunda parte, también el resultado era muy favorable y el campo estaba seco», explicó el eibarrés, que añadió que «hay que hacer autocrítica para mejorar» de cara el siguiente reto de la selección. «Turquía seguro que será complicado. Cuando vienes a estos países, a estos campos, dependes de circunstancias que a veces no puedes controlar. Ahora, a descansar y recuperar para llegar el domingo en las mejores condiciones», concluyó Oyarzabal.

Otro de los grandes protagonistas de la noche sofiota fue Jesús Rodríguez tras su debut con la absoluta. «Increíble. Aún no me creo haber debutado con la selección de mi país, con los mejores. Hace un año subía a entrenar con el Betis de vez en cuando y ahora estoy aquí. Es un orgullo».