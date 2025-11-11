Suscribete a
ABC Premium
Directo
Comienza la comparecencia de Mazón en el Parlamento valenciano

Cristiano Ronaldo anuncia que su último Mundial será el de 2026: «Tendré 41 años y creo que será el momento»

La Copa del Mundo es el último gran entorchado que le falta al astro luso en sus vitrinas

Estos son los negocios que han convertido a Cristiano Ronaldo en milmillonario

Sigue en directo el sorteo de Copa del Rey hoy

Cristiano Ronaldo hace un gesto positivo con la camiseta de Portugal.
Cristiano Ronaldo hace un gesto positivo con la camiseta de Portugal. afp

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo aseguró este martes que el Mundial de 2026, que disputará con 41 años, será «seguro» el último de su carrera.

«Definitivamente sí», respondió el actual delantero del Al-Nassr cuando se le preguntó si el próximo Mundial ... será el último. «Tendré 41 años y creo que será el momento» de retirarse como internacional, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app