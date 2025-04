Muere Hugo 'Loco' Gatti, histórico portero de Boca Juniors y querido tertuliano de 'El Chiringuito'

Hugo Gatti, exportero argentino que alcanzó la gloria con Boca Juniors, ha muerto a los 80 años de edad en Buenos Aires, donde estaba ingresado desde hace varios meses. El 'Loco' Gatti llevaba sufriendo padecimientos desde el pasado mes de febrero, cuando sufrió una caída y se fracturó la cadera. En el hospital contrajo varias complicaciones que le hicieron pasar a la UCI, hasta el punto de estar obligado a respirar con ayuda mecánica.

Cancerbero de carácter muy peculiar, tanto por su vestimenta y estilo como por su forma de juego, debutó en la máxima categoría del fútbol argentino en 1962 en Atlanta, para fichar luego por River Plate dos años después y de ahí a Gimnasia La Plata, Unión y, finalmente, a Boca Juniors. Su pasado con los 'Millonarios' no le impidió convertirse en todo un ídolo en la Bombonera, donde se convirtió en leyenda y llegó a disputar 548 partidos, convirtiéndose en el portero con más encuentros con la camiseta 'xeineze'. Se retiró en 1988.

Sus enfrentamientos públicos con Diego Armando Maradona le granjearon opiniones muy encontradas, especialmente en Argentina, pero su gran 'enemigo' fue Fillol, portero de River y con un estilo radicalmente opuesto al suyo.

Un fenómeno mediático con Josep Pedrerol en 'El Chiringuito'

En España se hizo muy popular formando tándem con Josep Pedrerol como uno de los colaboradores estrella de 'El Chiringuito'. Su carácter, sus expresiones y sobre todo su jovialidad le hicieron un fijo en la alineación televisiva del programa televisivo.

No faltaron las polémicas, especialmente cuando le tocaba hacer encendidas defensas del Real Madrid que le apasionaba y, en concreto, de Florentino Pérez, al que idolatraba sin ningún disimulo y con orgullo. En alguna ocasión, incluso, esa pasión traspasó los límites, como la vez en la que tuvieron que separarle para que no llegara a las manos con el no menos controvertido Cristóbal Soria, tertuliano de la bancada contraria al Real Madrid.

La noticia de su muerte llegó apenas media hora antes de que comenzara el programa en directo, lo que supuso todo un shock para los presentes, que sabían que estaba mal pero no hasta este punto.

🖤 SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES, 'LOCO'.



💫 Ha fallecido Hugo Gatti, leyenda del fútbol y de @elchiringuitotv.



🫂 Hasta siempre, Loco. Descansa en paz.

'El Chiringuito' empezó con todos sus miembros al borde de la lágrima, como no podía ser de otra manera. Especialmente fue duro para Josep Pedrerol que, con gesto de intentar sobrellevar el peso del programa, le dedicó un adiós emocionado.

«Nos ha dejado el Loco. Nos ha dejado el Loco Gatti. Han sido muchos días en el hospital, intentando recuperarse, peleando por sobrevivir y al final nos ha dicho adiós. Hace 18 años que le conozco, cuando empezamos en 'Club de fútbol' (en TVE), luego Punto Pelota y El Chiringuito», decía Pedrerol, intentando resumir sus vivencias con él.

«Al principio le confundían con el 'Mono' Burgos, porque el Loco no había jugado en España y luego ya supieron quién era. Entendieron que era un personaje diferente: imprevisible, políticamente incorrecto, cariñoso... y un gran comunicador. Y muy nuestro. Y un gran tímido. Antes del programa se colocaba ahí detrás, él solo. No quería hablar con los tertulianos, estaba ahí detrás pensando y preparándose para el programa. Y cuando se encendía el piloto rojo, ahí aparecía el Loco Gatti con toda la fuerza del mundo. Y con fuerza le hemos conocido. Durante el Covid nos dio un susto grande también. Pero ya no lo ha podido superar. Y aquí nos quedamos con grandes momentos. Me he enfadado muchas veces con él, no se puede decir por la tele. Se enfadaba y decía que se iba... Y él también se calentaba a veces, el Loco Gatti».

«Es vuestro Loco, y el nuestro. Muchas noches compartidas. Me llamaban desde Argentina me preguntaban cómo podía ser tan conocido y querido en España. Su sueño hubiera sido jugar en el Real Madrid. Y Florentino (Pérez), siempre Florentino. Siempre nos dijo aquí que gracias a Florentino se hizo del Real Madrid. Hace poco murió su mujer, que era muy importante para él. La cordura que le faltaba. Tiene a sus hijos también, Lucas... Que ha estado pendiente en todo momento, Jerónimo, su nieto... Para toda la familia de Loco Gatti, un beso», se atropellaba Pedrerol, mientras intentaba reconducir el programa.

🖤 Nos ha dejado el Loco Gatti.



💫 Te echaremos de menos, Hugo. Muchísimo.



De parte de @jpedrerol y todo @elchiringuitotv... descansa en paz.

Pedrerol acaba su discurso preguntándose qué debía hacer, si seguir con el programa o no. «¿Qué programa hacemos hoy? ¿Un homenaje al Loco? El Loco no hubiera querido eso. Un programa como siempre: divertido, con debate... Con su Madrid ganando. El otro día la eliminación del Madrid (de Champions) no le ayudó mucho», intentaba bromear el presentador, buen amigo de Gatti hasta los últimos momentos.

Con un beso a la cámara y las lágrimas a punto de brotarle, Pedrerol dio paso al programa. «Te queremos mucho, amigo. Descansa en paz», lanzó, con un beso a la cámara, antes de dar paso a los tertulianos que también compartieron sus recuerdos, aún impactados por la trágica noticia.