El Miami de Messi y de Leo

Entre Miami y Palm Beach, el lugar que ha elegido el Real Madrid como lugar de concentración durante las primeras tres semanas de torneo, se ubica Fort Lauderdale, una mini-Venecia en mitad de Florida donde la familia Messi vive un ocaso dorado y ... glamuroso. Leo, su mujer Antonella y sus hijos Thiago, Matteo y Ciro son otro de los atractivos de este pudiente condado en el que pasan la mayor parte de su día a día en Miami.

Messi vive en una comunidad de lujo situada en Lauderdale-by-the-Sea. Lo hace en una casa con vistas al mar de la que solo le separan quince minutos en coche hasta la ciudad deportiva del Inter, que además de acoger al primer equipo y el Chase Stadium, el estadio donde juega el equipo de Leo sus partidos como local, también es el lugar donde se entrenan cada día cientos de niños de la Academia, como sus propios hijos. Vivir cerca del lugar de entrenamiento era una de las prioridades de Messi antes de aterrizar en Miami, donde en horas puntas el tráfico puede multiplicar por diez el tiempo habitual de recorrido de cualquier ruta. Por eso también su compañero y amigo Busquets decidió alojarse en la misma zona que Leo.

Messi pasa la mayor parte del día en el complejo futbolístico del Inter. Por la mañana se ejercita con sus compañeros, come y luego es uno más en la grada del campo de entrenamiento de sus hijos, que forman parte de la Academia. Bueno, uno más exactamente no es. Para evitar que los padres del resto de niños no molesten al argentino, Leo tiene una zona reservada donde poder ver con calma si alguno de sus vástagos será algún día algo parecido a lo que ha sido él. El paso del tiempo contestará a esa duda.

Miami es una ciudad donde, a diferencia de otras de Estados Unidos, el fútbol sí que es uno de los deportes más seguidos, pero eso no quiere decir que Leo no pueda salir a la calle como un ciudadano más, algo que no le sucedía en Barcelona y en París. Es habitual verle en el supermercado, donde atiende con cariño a los fans, pero tiene una libertad y un cierto 'anonimato' que no tendría en Europa ni, por supuesto, en Argentina.

De la infinita oferta gastronómica que ofrece Miami, Messi tiene un top tres bastante definido. Una terna de restaurantes a los que suele acudir en bastante ocasiones con su fiel pandilla, conformada por Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, todos ellos acompañados por sus respectivas mujeres, amigas íntimas. En la zona de Aventura, cerca del Hard Rock Stadium, es frecuente verle en 'The Amalfi Llama', un asador argentino donde el cubierto no baja jamás de los 150 dólares. Prima Pasta, un restaurante italiano en Miami Beach, al que solía acudir cuando venía aquí de vacaciones antes de firmar por el Inter, es otro de sus sitios predilectos. El tercer restaurante al que acude es el Sexy Fish Miami, en pleno 'downtown', lo que le permite acabar la velada en alguno de los sitios chic del centro de la ciudad, exclusivo para bolsillos pudientes.

También se le ha visto en alguna de esas megafiestas 'miameras' en las que todo vip quiere presumir de palmito y presencia. La última fue el 1 de abril, el cincuenta cumpleaños de Beckham, celebrado en el restaurante Cipriani Downtown. Saraos en los que durante una horas abandona su vida familiar y tranquila de Miami para ponerse el traje de celebrity y codearse con gente guapa de todos los ámbitos.

Pero Miami no es solo el retiro soñado por Messi, también es uno de los pilares de su jugoso patrimonio. Aquí tiene Leo alrededor de 100 millones de dólares invertidos en el ladrillo. Pero no en cualquier ladrillo. El argentino cuenta con un ramillete de propiedades de lujo que ha ido labrando durante su carrera y que ha acrecentado en estos dos años. Además de su actual casa en Lauderdale-by-the-Sea, Messi tiene una propiedad en la Regalia Tower House, una torre de infarto en Sunny Isles Beach. También posee un ático en el exclusivo edificio One Thousand Museum, la torre residencial donde vive Beckham, situada al lado de la cancha de los Heat y cerca del nuevo estadio del Inter de Miami, que será inaugurado a principios del año 2026.

La Torre Porsche Design, de 198 metros de altura y 60 plantas, un edificio único en el mundo donde subes con tu propio coche hasta la puerta de tu casa, es otro de los espectaculares edificios donde tiene una propiedad, aunque esta ya la adquirió antes de fichar por el Inter.

Su última compra, hace apenas tres meses, han sido cuatro viviendas en la Torre Cipriani, edificio de 80 plantas y 405 residencias en el moderno y lujoso barrio de Brickell, donde ahora mismo se mueve lo más chic de Miami. La torre estará terminada a finales de 2027 y es la última inversión inmobiliaria de un Messi que distribuye buena parte de su fortuna en el Real State, a través de su socimi Edificio Rostower, que desde el pasado año cotiza en bolsa.

Leo también ha explorado otros caminos donde diversificar su patrimonio. Más modestos, pero también con el sello del éxito. Es normal ver en cualquier zona de Miami una bebida que recuerda a un Gatorade de toda la vida, pero en este caso no es Gatorade sino 'Mas by Messi', una bebida isotónica que cuenta con una potente campaña publicitaria y que, además, se ha convertido en la bebida oficial de MLS Next, la liga de reservas de Estados Unidos.

Así es el Miami de Messi: futbolista de mañana, padre de tarde, inversor millonario en el ladrillo, y una vida ociosa recatada y muy acotada a sus restaurantes de cabecera y fiestas vips.