Louis Van Gaal firma su mejor victoria: el técnico neerlandés deja atrás el cáncer

El veterano entrenador Louis van Gaal, de 73 años, ha confirmado que ha vencido al cáncer que padecía y que está deseando volver a la élite del fútbol. El neerlandés, que anunció hace tres años que padecía un cáncer agresivo de próstata, declaró recientemente en un programa de televisión de su país que ha superado su enfermedad. «Estoy cada vez en mejor forma. Me hago revisiones cada pocos meses y va bien».

Aunque fue diagnosticado en 2020, Van Gaal reveló su enfermedad por primera vez en abril de 2022. «Hace dos años, me operaron varias veces. Todo estaba mal entonces. Pero al final todo ha salido bien», explicó ahora el que fuera técnico de equipos como Barcelona, Bayern Múnich, Manchester United, Ajax o la selección de los Países Bajos.

Feliz por el desenlace de su enfermedad, el entrenador no ha dudado en compartir algunos de los peores momentos que ha vivido durante el proceso. «Tuve problemas con mis deposiciones. Fue terrible. Usaba pantalones oscuros para que no se viera demasiado, pero ya son cosas del pasado».

Una vez superado el cáncer, Van Gaal no descarta volver a los banquillos, aunque solo se ve en un puesto de seleccionador, sin tener que responder a la exigencia del puesto en un club, con cargas de trabajo diarias. «Me han ofrecido entrenar clubes durante los últimos dos años. Pero no lo haré porque no tengo ganas de trabajar cada día».

«Solo eres seleccionador nacional ocho veces al año. ¿Sin embargo, quién querría alguien de 73 años que ha tenido cáncer de próstata?¿Quizás Curazao? Solo lo haría por países como Inglaterra o Alemania», aseguró.

En la actualidad y pese a su batalla con el cáncer, el neerlandés ha mantenido su labor como asesor especial del Ajax de Amsterdam.