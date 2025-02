Marruecos - Sudáfrica, en directo: resultado y cómo va el partido de octavos de hoy de la Copa África

Sigue en directo el partido Marruecos - Sudáfrica, encuentro de octavos de final de la Copa de África, y entérate del resultado y la última hora del encuentro.

Sofiane Boufal, una de las estrellas del pasado Mundial de Qatar en el equipo de Marruecos, no jugará ni este partido ni el resto de lo que queda de la Copa de África al menos que se «obre el milagro» por una lesión muscular. Esta tarde se ha confirmado también la ausencia del delantero marroquí Hakim Ziyech por una lesión que sufrió en el partido contra Zambia tras disputar la primera parte y marcar un gol.

Sudáfrica apuesta por el mismo once de siempre sin variaciones: Williams, Mudau, Kekena, Mvala, Modiba, Mokoena, Sithole, Tau, Zwane y Makgopa.

¡Fuera de juego de Ezzalzouli! El pase de Mazraoui al delantero del Betis no ha servido para que Marruecos continúe su ofensiva.

Acaba la primera parte y los dos equipos no han conseguido estrenar el marcador, pese a las ocasiones generadas por ambos, en estos últimos minutos Sudáfrica estaba apretando más en el campo contrario, mientras que Marruecos defendía para terminar con el marcador 0 - 0.

Los leones del Atlas aprietan a los de Broos, sin embargo no consiguen generar peligro en el área de Williams.

Los Bafana bafana consiguen superar a Marruecos y sellan su pase a cuartos gracias a los tantos de Makgopa en el minuto 56 y de Mokoena en el tiempo añadido. Los leones del Atlas no han podido superar la barrera de los sudafricanos pese a generar ocasiones y peligro en el área.