Nigeria golea a Benín con Akor de titular (4-0) y se mete en la repesca del Mundial

Nigeria goleó 4-0 a Benín en la última jornada de las eliminatorias africanas para el Mundial 2026, resultado que le permite al menos acudir a la repesca. El sevillista Akor Adams fue titular y disputó 74 minutos del choque, momento en que ... dejó su sitio en el campo al futbolista del Brentford Frank Onyeka, a la postre autor del cuarto gol de los nigerianos en el descuento. Los otros tres los firmó la gran estrella de las Súper Águilas, el delantero del Galatasaray Victor Osimhen.

El punta del Sevilla FC se quedó esta vez sin marcar pero cuajó un aceptable partido en el frente ofensivo de los de Eric Sekou Chelle junto a Osimhen. La goleada de Nigeria, además de terminar con el sueño de Benín, le dio la oportunidad a las Súper Águilas de pelear aún por un billete para el Mundial. Se mete como una de las cuatro mejores segundas de grupo y ahora tendrá que pelear contra Gabón, Burkina Faso y Camerún la plaza que otorga el derecho a la repesca del próximo mes de marzo.

Akor prepara ya su vuelta a Sevilla después de una buena experiencia en lo personal con Nigeria. El delantero nervionense marcó el pasado viernes un golazo en su debut oficial con su selección en la victoria sobre Lesoto (1-2), partido en el que jugó la última media hora. Un tanto que prolongaba su buena racha con el Sevilla FC, con el que ha marcado en las últimas dos jornadas, ante el Rayo Vallecano y frente al FC Barcelona.