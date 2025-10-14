Suscríbete a
Nigeria golea a Benín con Akor de titular (4-0) y se mete en la repesca del Mundial

El sevillista, que marcó en su debut contra Lesoto, partió por primera vez en el once inicial de las Súper Águilas

Akor, en el calentamiento previo al Nigeria - Benín
F. M.

Nigeria goleó 4-0 a Benín en la última jornada de las eliminatorias africanas para el Mundial 2026, resultado que le permite al menos acudir a la repesca. El sevillista Akor Adams fue titular y disputó 74 minutos del choque, momento en que ... dejó su sitio en el campo al futbolista del Brentford Frank Onyeka, a la postre autor del cuarto gol de los nigerianos en el descuento. Los otros tres los firmó la gran estrella de las Súper Águilas, el delantero del Galatasaray Victor Osimhen.

