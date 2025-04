Ha vuelto. Lluís de la Font sintió vergüenza por los pitos que el Bernabéu dedicó a Morata cuando éste se marchaba del terreno de juego tras un mal partido ante Brasil. Le supongo informado a De la Font de los gestos que el capitán ... de la selección nacional, ahora conocida como Roja, dedicó luego a una zona del estadio que más veces ha albergado partidos de España a lo largo de la historia. La reacción de Álvaro provocó el enganchón con Vinicius porque, mire usted por dónde, resulta que el brasileño le tiene mucho cariño al Real Madrid y lo considera como algo suyo.

De la Font, que es muy dado a utilizar palabras gruesas y que siempre parece estar leyéndonos la cartilla por no sabernos el catecismo, habló en concreto de vergüenza, que es la que todo el mundo sintió cuando le vio aplaudir a Rubiales en aquella performance tan desagradable. Los pitos del Bernabéu no impedirán al mejor estadio del mundo continuar acogiendo partidos del equipo nacional, aquellos aplausos sí creo que le inhabilitan a él para dirigir a España. Y ahí sigue, chantajeado por Brahim aunque sin aportar pruebas que lo acrediten y muy avergonzado por unos pitos.

Y hablando de vergüenzas. Me gustaría preguntarle a De la Font qué le parece que en una final de Copa se pite el himno nacional, que se insulte al Rey o que la selección que él dirige lleve más de medio siglo sin poder jugar en Bilbao. Estas sí que son cosas muy serias sobre las que él, como cabeza deportiva del equipo español, debería mojarse cuanto antes y no unos pitos en un partido sin importancia. Podría haber resuelto la pregunta con una larga cambiada, podría haber dicho lo que se dice siempre en estos casos, «no me gustó», «hay que apoyar», pero no lo hizo, se calzó otra vez las Panamá Jack y pisó a fondo. ¿Qué opinión le merece a Lluís que un club español estuviera pagando durante 17 años al vicepresidente arbitral? ¿Es más o menos vergonzoso que unos pitos aislados?

El Bernabéu siempre ha sido modélico con España, De la Font, siempre. Y siempre es siempre. Cómo será de ejemplar ese campo que hasta se ovacionó al chaval Yamal obviando que es futbolista del Barça. Si es vergonzoso pitar a Morata, también lo es dirigirse a la grada con cajas destempladas. Una verdad a medias es una mentira completa. O eso era, al menos, lo que estudié en el catecismo. Y yo siempre sacaba sobresaliente en Religión, señor seleccionador.