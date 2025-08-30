Joao Félix encuentra la felicidad en Arabia

Joao Félix, durante la goleada del Al Nassr en la primera jornada de la liga saudí

Joao Félix no pudo comenzar de mejor manera su aventura en la liga saudí. El mediapunta portugués, que ya se había estrenado como goleador en las semifinales de la Saudi Super Cup, anotó un 'hat-trick' en la primera jornada del campeonato, en la que el Al Nassr goleó a domicilio por 0-5 al Al-Taawoun.

Joao Félix abrió el marcador en el minuto 7 antes de que Cristiano Ronaldo, de penalti) y el fichaje más reciente de los amarillos, Kingsley Coman, ampliaran la ventaja ya en la segunda mitad. Con todo decidido emergió la mejor versión del exjugador de Atlético, Chelsea y Milán. Joao Félix anotó el cuarto en el minuto 67 después de una asistencia de Sadio Mané, y cerró la cuenta en el 87 aprovechando el rechazo de un remate al larguero de Cristiano.

Hasta ahora, Joao Félix ha jugado todos los minutos con su nuevo equipo y parece, por fin, haber encontrado la felicidad en el campo que se le ha negado durante las últimas temporadas en Europa.

Íñigo Martínez también fue titular en el centro de la zaga del Al Nassr, que después de esta goleada se coloca primero de la recién estrenada liga saudí.