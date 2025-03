Las cuentas de España para clasificarse a octavos de final

Otro petardazo, esta vez contra Polonia. España ha cosechado dos empates en las dos primeras jornadas de esta Eurocopa . Tan solo dos puntos que la dejan en tercera posición del Grupo E, por detrás de Eslovaquia (3 puntos) y Suecia (4). La última es Polonia (1). El próximo miércoles a las 18.00 horas, en la jornada que cerrará la primera fase del torneo, la selección de Luis Enrique se juega todas sus opciones contra Eslovaquia . Estas son las cuentas del combinado nacional para estar en octavos de final:

Si gana a Eslovaquia...

Un triunfo clasificaría a España matemáticamente para la siguiente ronda, pendiente del resultado de Suecia para saber si pasa como primera o segunda de grupo. Si los suecos cosecharan una derrota ante Polonia, España sería primera. En caso de empate en el otro duelo, habría que entrar a valorar la diferencia de goles. En este sentido, ahora mismo Suecia cuenta con un +1 y España con 0.

Si empata contra Eslovaquia...

En un escenario menos positivo para España, suponiendo que no se pasara del empate contra Eslovaquia, no todo estaría perdido. La selección podría clasificarse aún para octavos de final como una de las mejores terceras. Aun así, esta posibilidad dependería de muchos factores, lo que la convierte en una opción demasiado remota. Tres puntos parecen quedarese cortos para estar entre las cuatro mejores terceras; pero no es algo imposible.

Si pierde contra Eslovaquia...

España se despediría de la Eurocopa.