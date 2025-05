El Celta, a la Europa League, el Rayo a la Conference y Osasuna se queda con las ganas

El Celta jugará la Europa League, el Rayo la Conference y Osasuna se marchará de vacaciones con una honrosa novena plaza, pero con las ganas de sacar a pasear el pasaporte la próxima temporada. Nueve años después, el equipo gallego vuelve a competiciones europeas gracias a una temporada brillante que coronó en El Coliseum (1-2), y el equipo vallecano repetirá experiencia en el Viejo Continente, a pesar de empatar ante el Mallorca (0-0). Osasuna no hizo su trabajo y solo pudo empatar en Mendizorroza (1-1) ante un Alavés que no se jugaba nada. Amargo final para el equipo de Vicente Moreno, que ya había anunciado que, pasara lo que pasara, no será entrenador rojillo la próxima temporada.

Osasuna solo estuvo quince minutos en puestos europeos. Los que transcurrieron entre el 1-0 del Getafe al Celta, gracias al tanto de Borja Mayoral, y el 1-1 de Borja Iglesias. Los rojillos jugaban en un Mendizorroza que parecía un mini El Sadar, contra un Alavés que se acaba de salvar hace siete días, pero no fue capaz de meterle mano a los vitorianos. La tuvo Budimir en un par de ocasiones, y también Pablo Ibáñez, pero Sivera no estaba todavía de vacaciones. Casi sin quererlo, con un penalti anotado por Carlos Vicente, el Alavés se puso por delante. El tanto de Raúl García en el 88 evitó la derrota, pero no la frustración de ahogarse en la orilla.

La tristeza navarra contrastaba con la felicidad en Vallecas y en el Coliseum. El Celta levantó un marcador en contra y se llevó los tres puntos gracias a un tanto de Iago Aspas, con la derecha, a falta de diez minutos para el final del partido. Si un jugador tenía que meter al Celta en Europa ese era Iago Aspas, santo y seña de un club que con Giráldez y una generación de canteranos excepcionales ha hecho historia. Ni siquiera el partidazo de Soria, que tuvo varias paradas de mérito, ni la profesionalidad de un Getafe que, a pesar de no jugarse nada, dio la cara, evitaron que el Celta se llevará un alegrón en un Coliseum con más de cinco mil celestes en sus gradas.

Vallecas también se llevó el premio de Europa en un partido marcado por los nervios de lo que había en juego y por un Greif que demostró, una vez más, lo buen portero que es. No hubo goles, ni victoria local, pero el equipo de la franja volverá a jugar en Europa 25 años después. Su único paso por allí fue en la temporada 2000-2001, en una UEFA en la que cayó en cuartos de final ante el Alavés. Aquella temporada se clasificó gracias al ‘fair play’. Esta vez lo ha hecho por méritos deportivos, comandados por un joven y prometedor entrenador como es Íñigo Pérez.