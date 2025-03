Antiviolencia propone sancionar a cinco aficionados del Real Madrid por los insultos racistas en el clásico

La Comisión Antiviolencia ha anunciado este lunes las propuestas de sanción a cinco aficionados del Real Madrid que insultaron de forma racista a varios jugadores del Barcelona en el pasado clásico disputado en el Santiago Bernabéu. La gran diferencia respecto a otras multas es la ... mayor cuantía que se pide para los dos aficionados que profirieron insultos contra Lamine Yamal, al tratarse de un menor de edad. En lugar de los habituales 4.000 euros, la Comisión pide para ellos 5.000, al margen de un año sin poder acceder a recintos deportivos.

Los hechos se refieren a los ocurrido el pasado 26 de octubre durante el clásico entre el Madrid y el Barça que acabó con victoria para los azulgrana por 0-4. Varios aficionados, dos según Antiviolencia, aprovecharon la celebración de los culés del 0-3 para lanzar graves insultos a Lamine Yamal («puto negro» y «puto moro»).

No fueron los únicos insultos. Otros aficionados también se dirigieron de forma ofensiva al extremo del Barça. Los gritos «Puto mena» y «a vender pañuelos al semáforo» han sido castigados con 4.000 euros, al igual que los que recibieron Ansu Fati y Raphinha.

Por último, Antiviolencia propone para un aficionado madridista una multa de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 6 meses por proferir «insultos graves» hacia varios futbolistas del Barça.

Tres de los aficionados fueron detenidos el pasado 26 de noviembre tras producirse su identificación por parte de la Policía Nacional, y se les acusó como presuntos responsables de un delito contra la integridad moral.

Antiviolencia no ha propuesto ningún tipo de sanción para el Real Madrid, quien ya advirtió que no puede actuar contra los sancionados al no ser socios del club.

Del mismo modo, y relacionado con el mismo encuentro, el organismo propone una sanción de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 12 meses a un aficionado del Real Madrid que, «una vez acabado el encuentro y en las inmediaciones del estadio, agredió violentamente a dos aficionados visitantes, vistiendo uno de ellos una camiseta del equipo visitante».

Finalmente, Antiviolencia realiza una propuesta de sanción de 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 6 meses a un aficionado del Real Madrid que interfirió la labor de la Policía, se negó a identificarse y les insultó en el clásico, y una de 1.500 euros y prohibición de 3 meses a dos hinchas madridistas que entorpecieron la labor de la policía en la zona de llegada del autobús del Real Madrid y las inmediaciones del estadio.