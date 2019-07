Fútbol Valverde pone en el mercado a Rakitic «Ha sido un jugador importante, no sé si esta temporada lo será», advierte el entrenador

Sergi Font Barcelona Actualizado: 24/07/2019 12:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se avecina culebrón. Al igual que el año pasado, Ivan Rakitic vuelve a estar en todas las quinielas para ser traspasado, ya que es uno de los jugadores con los que el club sabe que puede hacer caja y que su etapa en el equipo está llegando a su fin. No obstante, Ernesto Valverde se encargó el pasado verano de atajar cualquier duda y se mostró claro y rotundo asegurando que el croata era imprescindible para él. Llegó a decir que un club como el Barcelona no estaba para hacer negocios sino para ganar títulos y en este sentido, Rakitic era innegociable. Han cambiado las cosas en el discurso del técnico, que ya no le ve tan imprescindible y no peleará por su continuidad. Tal vez la llegada de De Jong, la confirmación de Aleñá y la explosión de Riqui Puig solventen las carencias en el centro del campo. «Rakitic es un jugador importante, lo ha sido. No sé si lo será esta temporada. Ahora vendrán nuevos futbolistas y tendrá que ganárselo como cada año. El tiempo va pasando. Ha sido importante y lo puede ser», explicó en un discurso que difiere notablemente del del año pasado.

Por su parte, el futbolista no tiene intención de abandonar el club catalán, aunque espera mantener la posición de privilegio dentro del campo. « Es un poco una situación estoy a la que estoy acostumbrado desde que estoy aquí. Fue igual que el año pasado y he hablado con el club, por supuesto, y con el entrenador, y mi idea es la misma, es seguir, pero vamos a estar abierto para todo», explicó recientemente. El centrocampista añadió: «Yo voy a darlo todo y a trabajar fuerte y duro para que pueda contar conmigo e intentar ayudar al Barça a ir a por todo. Lo importante es que aquí somos un grupo fuerte. Tengo que entender que el fútbol funciona así y también me llena de orgullo de alguna forma porque si preguntan por mí es que hago las cosas bien. Estoy tranquilo y con muchas ganas, me veo aquí e intento disfrutar del fútbol y formar un grupo fuerte. Tengo ganas de hacer una gran temporada. He hablado con el presidente de varios temas, pero de momento el club tiene otras cosas que hacer antes que pensar en detalles mío. Seguro que el presidente quiere también como yo formar un gran grupo y lo mejor para el Barça».

Valverde también valoró otros aspectos tras el primer test de la pretemporada. Se mostró satisfecho por el acople de Antoine Griezmann que, junto a De Jong, debutó con la camiseta azulgrana. «Tiene que habituarse al juego del equipo, pero se ve que cuando coge el balón transmite mucho peligro. Siempre tiene malas ideas para el rival. Esperamos mucho de él, todavía es el primer partido. Han venido grandes incorporaciones hasta ahora», comentó antes de asegurar que «me siento muy bien. Empezando una temporada nueva y cuando tienes vacaciones es para renovar energías y allí estamos». Finalmente, desveló que está planteándose cambiar el rol de Sergi Roberto: «Estoy valorando la posibilidad que Sergi Roberto juegue en el centro del campo. Tenemos a Nelson Semedo y la posibilidad de Wague que está en la Copa de África. Hoy ha estado Oriol Busquets en el lateral, que no es su posición».